Монтериджони – средневековая итальянская деревня, которая удивила даже Данте

Итальянская Тоскана – удивительный регион, который привлекает живописной природой и старинными городками. Один из них – средневековая деревня Монтериджони, раскинувшаяся на вершине холма.

Этим импозантным замком с 14-ю башнями был действительно поражен даже знаменитый Данте Алигьери, упоминая о нем в своей "Божественной комедии".

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Чтобы обойти всю деревню, нужно всего несколько минут. Но несмотря на ее небольшие размеры, это волшебное место вроде тех, о которых рассказывают в сказках.

Замок, ставший деревней

Итальянская деревня Монтериджони началась как огромный средневековый замок в 1200 году.

Его стены были окружены кольцом угля , которое можно было зажечь, если на горизонте появлялись захватчики.

, которое можно было зажечь, если на горизонте появлялись захватчики. Существуют легенды, рассказывающие о тайных туннелях и подземных ходах, соединявших замок с соседними укреплениями, даже сказано о дороге, которая вела к городу Сиена.



Средневековая итальянская деревня Монтериджони / фото unusualplaces

Со временем Монтериджони превратился в небольшую деревню, где проживает чуть менее 10 000 человек.

Внешний вид практически каждого здания сохранил свой средневековый характер.

Единственным косметическим изменением деревни на протяжении веков стало постепенное уменьшение башен, установленных на стенах вала.



Деревня Монтериджони когда-то была замком / фото unusualplaces

Достопримечательности Монтериджони

Прогулка по каменным улицам Монтериджиони похожа на путешествие в прошлое. В центре села есть характерный каменный колодец, а на площади открывается вид на небольшую романскую церковь, внутри которой находятся некоторые произведения, имеющие большую ценность.



Центр Монтериджони / Фото unusualplaces



Cтаринная церковь Монтериджони / Фото unusualplaces

Возле церкви Монтериджиони можно найти Музей средневековых доспехов, в котором хранятся репродукции средневекового и ренессансного оружия, а также модели, иллюстрирующие средства и приемы осады.



Каменные улицы Монтериджони / Фото unusualplaces



В Монтериджоне проживает почти 10 тысяч человек / Фото unusualplaces

Каждый июль любители истории со всего мира съезжались на Средневековый фестиваль Монтериджони. Участники одевались как рыцари и с громоздкими копиями мечей воспроизводили тогдашние бои, а также пробовали старинные блюда и напитки в местных ресторанах.



Ресторан Монтериджони / Фото unusualplaces



Село Монтериджони расположено на вершине холма / Фото unusualplaces



У Монтериджони сохранилась средневековая архитектура / Фото unusualplaces