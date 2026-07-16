Как называется это озеро и что о нем стоит знать туристу? 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Озеро Дольское с затопленным монастырем и самолетом: где находится и чем интересно?

Современное озеро Дольское, раскинувшееся посреди села Дольск на Волыни, имеет карстовое происхождение, но его нынешний облик – это результат грандиозного исторического проекта. Когда-то здесь был совсем крошечный водоем, пока местный граф, построивший рядом роскошный двухэтажный дворец, не захотел чего-то грандиозного.

Крестьяне годами вручную выкапывали землю и насыпали ее на берега, создав те самые холмы, на которых сегодня стоит село. Хотя величественный дворец и не сохранился до наших дней, в селе до сих пор стоит старинный колодец, от которого, по легенде, пролегал таинственный подземный ход к самому замку в Турийске.

Но самая трогательная и мистическая легенда о Дольском озере связана с древним монастырем, который когда-то возвышался на этом месте. Во время жестоких татарских набегов за его крепкими стенами укрывались сотни жителей окрестных сел. Среди них была дочь настоятеля – невероятная красавица Серафима, которая славилась не только красотой, но и знанием целебных трав и добрым сердцем.

Когда захватчики полностью окружили святыню, турецкий полководец без памяти влюбился в девушку и предложил ей стать его женой. Серафима согласилась на брак, но выдвинула условие – разрешить похоронить павших воинов и отпустить на свободу женщин и детей.

Когда мирные жители благополучно ушли в лес, девушка пригласила вражеское войско внутрь монастыря. В тайной комнате за иконой Божией Матери было спрятано мистическое "колесо жизни". Серафима повернула его, и в тот же миг вся святыня вместе с ней и захватчиками провалилась под землю, а на ее месте разлилось глубокое озеро.

Вот как живописно выглядит озеро Дольское на Волыни: смотрите видео ivanivs

Старожилы уверяют – если в Пасхальную ночь выйти по льду на середину водоема, можно отчетливо услышать глухой звон затопленных колоколов. А белые лилии, обильно покрывающие водную гладь, являются символом чистых душ защитников родной земли.

Помимо седой древности, озеро хранит и тайны ХХ века. Местные жители, ссылаясь на рассказы своих предков-очевидцев, утверждают, что во время Второй мировой войны прямо в центр озера упал военный самолет, который до сих пор лежит под толщей воды.

Хотя профессиональные исследователи и водолазы еще не проводили здесь масштабных поисковых работ, местные жители искренне верят, что когда-нибудь эта железная птица будет поднята на поверхность. А пока Дольское привлекает любителей тишины, покоя и рыбалки.

К слову, кроме центрального озера, в селе есть еще 4 удивительных водоема, среди которых – озеро Гороженое, окруженное ивами, выросшими из обычных кольев. В общем, этот удивительный уголок Волыни буквально создан для того, чтобы перезагрузить мысли, прикоснуться к живым легендам и почувствовать настоящую магию украинской природы.

Какие еще озера Волыни стоит посетить?

Шацкие озера во главе с величественным Свитязем являются главной природной жемчужиной и визитной карточкой всей Волыни. Этот уникальный озерный край привлекает путешественников кристально чистой водой, целебными хвойными лесами и развитой инфраструктурой для комфортного отдыха.

Однако живописная Волынь богата и другими уникальными природными уголками. Среди самых интересных озер для летних путешествий стоит обратить внимание на Большое Згоранское – это водоем с бирюзовой водой и светлым песком, который все чаще называют "волынскими Мальдивами". А также на Сомин – уютное озеро в Турийской общине, окруженное густыми лесами, и Окорское – уникальное озеро в форме глаза недалеко от Луцка.