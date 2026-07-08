Это, например, озера Великое Згоранское, Сомин, Люцимер, Дольское, Доброе и Окорское. 24 Канал расскажет о них подробнее.

Где найти "волынские Мальдивы" и озера из легенд?

Когда летняя жара становится невыносимой, мысли невольно устремляются к прохладной воде, и многие украинцы по привычке вспоминают легендарное озеро Свитязь. Однако Волынь – это не только раскрученные Шацкие озера, но и десятки других удивительных, чистых и уютных водоемов, где можно укрыться от шумной толпы, порыбачить или устроить незабываемый кемпинг.

Для тех, кто ищет идеальное сочетание бирюзовой воды и светлого песка, настоящим открытием станет озеро Великое Згоранское. Его все чаще называют "волынскими Мальдивами" за невероятные пейзажи, которые идеально подходят для ярких летних фотосессий. Пологий берег и удобный вход в воду делают эту локацию прекрасным местом для семейного отдыха, а людей здесь даже в разгар сезона относительно немного.

Если же вам хочется добавить к отдыху щепотку мистики и легенд, отправляйтесь в Турийскую общину на озеро Сомин. Этот живописный водоем окружают густые, почти дикие леса, а местные жители шепотом пересказывают легенды о невероятной, загадочной глубине озера и его таинственных обитателях. Это идеальный уголок для того, чтобы разбить палатку, устроить уютный пикник в тишине и насладиться первозданной природой.

Вот как выглядит очень живописное Великое Загоранское озеро на Волыни: смотрите видео Rudchyks

Какие места на Волыни выбрать для рыбалки и абсолютного покоя?

Тем, кто стремится сбежать от цивилизации, стоит обратить внимание на озеро Люцимер. Хотя оно формально относится к Шацкому поозерью, туристический бум обходит его стороной. Из-за небольшой глубины вода здесь прогревается значительно быстрее, чем в Свитязе, что делает Люцимер излюбленным местом семей с маленькими детьми. Здесь нет шумных развлекательных заведений или аттракционов, зато есть место для прогулок на лодках, спокойной рыбалки и фантастических закатов солнца, которое медленно тонет в зеркальной глади.

Не менее привлекательным является и озеро Дольское, спрятавшееся среди сосновых лесов недалеко от белорусской границы (учитывая это, следует позаботиться о наличии всех документов при себе). Из-за слаборазвитой туристической инфраструктуры этот водоем остается почти нетронутым и малолюдным даже в разгар летнего сезона – настоящий рай для любителей дикого кемпинга.

А если вы цените комфорт, но не любите шума, посетите озеро Доброе в Камень-Каширском районе. Вода здесь удивительно чистая и остается теплой даже в прохладные дни. Здесь можно выбрать как цивилизованный отдых на обустроенном пляже, так и полностью уединиться на противоположном "диком" берегу, куда ведет извилистая лесная дорога.

Волынское озеро Доброе привлекает любителей природы и тишины: смотрите видео kynitskiy

Где найти еще одну скрытую жемчужину Волыни для отдыха?

Помимо известных природных уголков, на Волыни есть еще одно удивительное и малоизвестное место – Окорское озеро, расположенное всего в получасе езды от Луцка (около 35 километров по трассе на Владимир-Волынский). Этот водоем площадью более 55 гектаров раскинулся между тремя селами – Великий Окорск, Малый Окорск и Квасовица. С высоты птичьего полета озеро имеет уникальную форму ока, что и дало ему такое название.

Для удобства отдыхающих здесь обустроили бесплатный пляж с чистой водой, где можно арендовать крытые беседки с мангалами. Окорское озеро также является настоящим раем для любителей рыбалки – на берегу, противоположном зоне отдыха, установлены специальные деревянные причалы. Рыбачить здесь можно совершенно бесплатно, а в водоеме водятся щука, карп, белый амур, окунь, лещ и серебристый карась. До озера легко добраться на автомобиле, а рядом оборудована парковка.