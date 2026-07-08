Це, до прикладу, озера Велике Згоранське, Сомин, Люцимер, Дольське, Добре та Окорське. 24 Канал розповість про них докладніше.

Де знайти "волинські Мальдіви" та озера з легенд?

Коли літня спека стає нестерпною, думки мимоволі линуть до прохолодної води, і чимало українців звично згадує легендарний Світязь. Проте Волинь – це не лише розкручені Шацькі озера, а й десятки інших дивовижних, чистих та затишних водойм, де можна сховатися від галасливого натовпу, порибалити чи влаштувати незабутній кемпінг.

Для тих, хто шукає ідеальне поєднання бірюзової води та світлого піску, справжнім відкриттям стане озеро Велике Згоранське. Його дедалі частіше називають "волинськими Мальдівами" за неймовірні краєвиди, які ідеально пасують для яскравих літніх фотосесій. Пологий берег та комфортний вхід у воду роблять цю локацію чудовим місцем для сімейного відпочинку, а людей тут навіть у розпал сезону відносно небагато.

Якщо ж вам хочеться додати до відпочинку дрібку містики та легенд, вирушайте до Турійської громади на озеро Сомин. Цю мальовничу водойму оточують густі, майже дикі ліси, а місцеві жителі пошепки переповідають легенди про неймовірну, загадкову глибину озера та його таємничих мешканців. Це ідеальний куточок для того, щоб напинати намет, влаштувати затишний пікнік у тиші та насолодитися первозданною природою.

Ось який вигляд має дуже мальовниче озеро Велике Загоранське на Волині: дивіться відео Rudchyks

Які локації Волині обрати для риболовлі та абсолютного спокою?

Тим, хто прагне втекти від цивілізації, варто звернути увагу на озеро Люцимер. Хоча воно формально належить до Шацького поозер'я, туристичний бум оминає його стороною. Через невелику глибину вода тут прогрівається значно швидше, ніж у Світязі, що робить Люцимер улюбленцем сімей із маленькими дітьми. Тут немає гучних розважальних закладів чи атракціонів, натомість є простір для прогулянок на човнах, спокійної риболовлі та фантастичних заходів сонця, яке повільно тоне у дзеркальній гладіні.

Не менш привабливим є й озеро Дольське, що заховалося серед соснових лісів неподалік білоруського кордону (з огляду на це слід подбати про наявність усіх документів із собою). Через слабко розвинену туристичну інфраструктуру ця водойма залишається майже незайманою та малолюдною навіть у пік літнього сезону – справжній рай для прихильників дикого кемпінгу.

А якщо ви цінуєте комфорт, але не любите галасу, завітайте на озеро Добре у Камінь-Каширському районі. Вода тут дивовижно чиста і залишається теплою навіть у прохолодні дні. Тут можна обрати як цивілізований відпочинок на облаштованому пляжі, так і повністю усамітнитися на протилежному "дикому" березі, куди веде заплутана лісова дорога.

Волинське озеро Добре приваблює любителів природи та тиші: дивіться відео kynitskiy

Де шукати ще одну приховану перлину Волині для відпочинку?

Окрім відомих природних куточків, на Волині є ще одне дивовижне та маловідоме місце – Окорське озеро, розташоване всього за пів години їзди від Луцька (близько 35 кілометрів трасою на Володимир-Волинський). Ця водойма площею понад 55 гектарів розкинулася між трьома селами – Великий Окорськ, Малий Окорськ і Квасовиця. З висоти пташиного польоту озеро має унікальну форму ока, що й дало йому таку назву.

Для комфорту відпочивальників тут облаштували безплатний пляж із чистою водою, де можна орендувати криті альтанки з мангалами. Окорське озеро також є справжнім раєм для любителів риболовлі – на протилежному від зони відпочинку березі встановлені спеціальні дерев'яні кладки. Рибалити тут можна абсолютно безплатно, а у водоймі водяться щука, короп, білий амур, окунь, лящ та сріблястий карась. До озера легко дістатися автомобілем, а поруч облаштовано майданчик для паркування.