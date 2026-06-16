Travel Европа и мир На Кипре открыли первую украинскую мини-скульптуру за рубежом, посвященную путешественнику из Киева
16 июня, 12:04
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Обновлено - 12:06, 16 июня

На Кипре открыли первую украинскую мини-скульптуру за рубежом, посвященную путешественнику из Киева

Милена Бордакова

Украинские исторические деятели всё чаще получают символическое признание далеко за пределами Украины. Именно так, 15 июня на Кипре открыли первую украинскую мини-скульптуру, посвящённую путешественнику из Киева.

Автор культурно-исторического проекта "Шукай!" Юлия Бевзенко сообщила на своей странице в фейсбуке, что утром 15 июня 2026 года в Ларнаке на Кипре вместе со своей командой открыла первую международную скульптуру проекта за пределами Украины.

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Какие подробности о мини-скульптуре известны?

Скульптуру посвятили Василию Григорьевичу-Барскому путешественнику из Киева, который более 24 лет путешествовал по странам Европы, Азии и Африки. Он пять раз посещал Кипр и оставил после себя подробные описания увиденного в своих путевых заметках.

Как выглядит мини-скульптура / фото Юлии Бевзенко

Во время своих путешествий Григорович-Барский фиксировал впечатления, события, обычаи и быт народов, с которыми встречался. Его записи впоследствии были изданы в 2000 году под названием "Путешествия по Святым Местам Востока с 1723 по 1747 год".

Путешественник отправлялся в путешествия по собственной инициативе и за свой счет, часто преодолевая сложные маршруты и рискуя ради познания новых стран и культур. Интерес к путешествиям сформировался у него во время учебы в Киево-Могилянской академии, где он познакомился с историческими и географическими трудами.


Путешественник Василий Григорьевич-Барский / фото Википедии

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Меценатом создания скульптуры выступил украинский культурный центр "Обійми" при поддержке Sushko Philanthropy. Автор скульптуры – Юрий Билявский.

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