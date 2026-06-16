На Кипре открыли первую украинскую мини-скульптуру за рубежом, посвященную путешественнику из Киева

Украинские исторические деятели всё чаще получают символическое признание далеко за пределами Украины. Именно так, 15 июня на Кипре открыли первую украинскую мини-скульптуру, посвящённую путешественнику из Киева.

Автор культурно-исторического проекта "Шукай!" Юлия Бевзенко сообщила на своей странице в фейсбуке, что утром 15 июня 2026 года в Ларнаке на Кипре вместе со своей командой открыла первую международную скульптуру проекта за пределами Украины.

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Какие подробности о мини-скульптуре известны?

Скульптуру посвятили Василию Григорьевичу-Барскому – путешественнику из Киева, который более 24 лет путешествовал по странам Европы, Азии и Африки. Он пять раз посещал Кипр и оставил после себя подробные описания увиденного в своих путевых заметках.

Как выглядит мини-скульптура / фото Юлии Бевзенко

Во время своих путешествий Григорович-Барский фиксировал впечатления, события, обычаи и быт народов, с которыми встречался. Его записи впоследствии были изданы в 2000 году под названием "Путешествия по Святым Местам Востока с 1723 по 1747 год".

Путешественник отправлялся в путешествия по собственной инициативе и за свой счет, часто преодолевая сложные маршруты и рискуя ради познания новых стран и культур. Интерес к путешествиям сформировался у него во время учебы в Киево-Могилянской академии, где он познакомился с историческими и географическими трудами.



Путешественник Василий Григорьевич-Барский / фото Википедии

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Меценатом создания скульптуры выступил украинский культурный центр "Обійми" при поддержке Sushko Philanthropy. Автор скульптуры – Юрий Билявский.