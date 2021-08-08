Гигантские образования из кристаллической породы напоминают горы, а гранитными камнями густо покрыт и сам водоем. По данным ученых, соответствующему ландшафту может быть 2 миллиарда лет. Мигия входит в состав Национального природного парка "Бугский Гард".

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Директор Национального природного парка "Бугский Гард" Владислав Артамонов сказал, что есть такое понятие как украинский кристаллический щит. Таких щитов на планете существует несколько. Они между собой похожи, это породы примерно одного периода.

Мигия была закрытой для туристов

Еще в 1980-х годах соответствующая местность была закрыта. Из-за наличия атомной электростанции в области и близости к военным объектам советская власть не пускала туда туристов. Сейчас в Мигии 5 локаций, которые популяризировали сами отдыхающие.

"Я когда ехала, то думала, что это же степь, равнина. И здесь открывается такой невероятный вид. На самом деле что-то от Карпат, что-то от Грузии, что-то вообще от каких-то швейцарских Альп. На самом деле в Украине есть все", – поделилась впечатлениями туристка.

Что можно посмотреть в туристической Мигии: смотрите видео 24 канала

Национальный парк предлагает 14 туристических маршрутов, как водных, так и сухопутных. Ежегодно Мигию посещают тысячи туристов. Они едут не только из разных уголков Украины, но и из-за границы. Рыбалка, рафтинг, фотоохота – каждый находит на разных локациях Мигии свое увлечение.

Экстремалы посещают Мигию ради рафтинга

Кто-то выбирает экстремальный аттракцион троллей над Радоновым озером, а кому-то по душе гигантская качель над водоемом. Ее высота – 10 метров.

Раскачиваем в зависимости от пожеланий клиента. Можем до максимума ее раскачать. Так, что она поднимается почти до самой горы,

– сказал владелец аттракциона Сергей Осачук.



Туристы могут "пролететь" на тросе над озером / Фото 24 канала

Настоящие экстремалы едут в Мигию ради рафтинга. Путешествие популярно под закат солнца. В путешествие по порогам Южного Буга не выпускают без детального инструктажа.



В путешествие по порогам не выпускают без инструктажа / Фото 24 канала

В Мигии много усадеб зеленого туризма и пока единственный отель. Цены умеренные, на нехватку клиентов не жалуются. Управляющий отелем Валерий Лысый отметил, что загруженность отеля от 70 до 100% ежедневно, туристы приезжают со всей Украины.

Попасть в Мигию можно как через турагентства, так и самостоятельно. Место на Николаевщине идеально подходит для тура выходного дня.