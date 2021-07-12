Именно поэтому Министерство иностранных дел Украины подготовило ответы на часто задаваемые вопросы о путешествиях в 2021-м. Первое, что советует МИД: обязательно проверять режим въезда и документы, которые понадобятся.

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Ответы МИД на самые распространенные вопросы по поездок за границу

Где узнать об открытых странах и условиях пересечения границы

Актуальная информация о правилах въезда для граждан Украины в разные страны мира доступна на портале МИД https://tripadvisor.mfa.gov.ua/. МИД Украины оперативно обновляет информацию об ограничениях и требованиях на онлайн-карте этого ресурса.

Можно ли попасть в страну, в которую въезд запрещен на время пандемии: исключения

По информации МИД, несмотря на запрет въезда в определенную страну могут быть предусмотрены исключения для категорий граждан. Нет унифицированного для всех стран списка исключений, поэтому на вышеупомянутом портале в разделе "Интерактивная карта мира" – выберите конкретную страну и ознакомьтесь.

Можно ли транзитом пересечь территорию "закрытого" государства

Несмотря на запрет въезда одни страны можно пересечь транзитом, другие – нет. Отмечается, что порядок транзитного проезда по территории иностранного государства определяется карантинным законодательством соответствующей страны. Проверить информацию можно на онлайн-карте: выберите страну и опцию "Режим временного транзита".

Что делать, если правила изменятся во время пребывания в стране и за рубежом: можно ли вернуться

Гражданин Украины не может быть ограничен в праве на въезд в Украину, следовательно, имеет право вернуться при любых обстоятельствах.

В случае чрезвычайных ситуаций вы сможете обратиться в соответствующие "горячие линии" украинских посольств и консульств за рубежом (полный перечень здесь).

Чтобы упростить связь в случае кризисной ситуации, МИД рекомендует перед поездкой зарегистрироваться в системе "ДРУГ".

Можно ли свободно путешествовать со свидетельством о вакцинации

Каждая страна устанавливает свои правила для въезда. Поэтому стоит ознакомиться с соответствующими инструкциями на портале МИД ради избежание возможных осложнений или недоразумений.

Где проверить перечень утвержденных вакцин, если для въезда в страну необходимо свидетельство о вакцинации

Информация о перечне признанных вакцин размещается на портале МИД по ссылке: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/. Ищите необходимую информацию в разделе "Режим временного въезда для граждан Украины" по стране, которая вас интересует.

Где делать ПЦР-тест перед вылетом, чтобы его приняли в другом государстве

Сертификат ПЦР-теста должен быть выдан лабораторией, зарегистрированной в Украине в соответствии с действующим законодательством, и должен содержать печать лаборатории, подпись врача и/или QR-код и перевод на определенное страной назначения иностранный язык, обычно английский.

С перечнем верифицированных МЗ лабораторий Украины можно ознакомиться на веб-сайте Центра общественного здоровья.

Что делать, если во время поездки за рубежом проявляются симптомы COVID-19

В случае появления симптомов необходимо обращаться в медицинские учреждения страны пребывания для проведения тестирования и, в случае подтверждения, определение необходимого курса лечения.

Если же коронавирус обнаружили по прилету, то в соответствии с действующими противоэпидемическими требованиями, установленных практически в каждой стране мира, прохождения самоизоляции является обязательным.

МИД также дало ответы на следующие вопросы:

Имеет ли значение для путешествий моё гражданство и страна, где я проживаю?

Если я уеду в страну, в которую запрещен въезд иностранцам, меня не пропустят на пограничном контроле в аэропорту?

Нужно ли мне разрешение, чтобы вывезти детей за границу?

Как можно проверить режим въезда в ту или иную страну для украинских граждан (безвиз/необходимость оформления визы)?

Как/где посчитать количество дней пребывания по безвизу в ЕС?

Какие документы мне нужны для поездки за границу?

Если я вакцинирован/а, то тест перед поездкой делать не надо?

Я получил/а первую дозу вакцины Covishield, а вторую – корейскую AstraZeneca. Могу ли я въехать в страны Шенгенской зоны?

Когда заработают в Украине цифровые COVID-сертификаты? Как их получить? Какая информация будет в них содержаться?

Будут ли украинские цифровые COVID-сертификаты признаваться в ЕС и мире?

Если у меня есть цифровой COVID-сертификат, нужно ли мне иметь в путешествие еще и бумажный аналог? Можно ли вообще получить бумажный COVID-сертификат?

Нужно ли оформлять для путешествия страховой полис?

Куда обратиться, если у меня возникла критическая ситуация за границей?

Обязательно ли идти на самоизоляцию и проходить контроль передвижения через мобильное приложение по прибытии в иностранную страну?

Отметим, ранее в Украине начал работать информационный бот для тех, кто путешествует за границу. Он содержит сведения о правилах въезда украинских туристов в разные страны.