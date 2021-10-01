Что же, теперь в украинцев, приезжающих в ОАЭ, не возникнет трудностей с этим. 1 октября вступил в действие Меморандум о взаимопонимании между Министерствами внутренних дел Украины и Объединенных Арабских Эмиратов о взаимном признание и обмене национальных удостоверений водителя.

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ОАЭ начали признавать украинские водительские права

Международный договор стал результатом почти трехлетней работы специалистов МВД, МИД и Посольства Украины в Объединенных Арабских Эмиратах. Этот документ подписали 14 февраля 2021 года в Абу-Даби.

Так, каждый гражданин Украины, который переезжает на жительство в Объединенные Арабские Эмираты, сможет конвертировать собственное национальное водительское удостоверение на эмиратское соответствие по упрощенной процедуре – без необходимости повторной сдачи экзаменов. Однако это касается только категорий "А" и "В".

Благодаря достигнутым договоренностям граждане Украины, которые временно находятся в ОАЭ, могут управлять автомобилем, имея при себе национальное водительское удостоверение без необходимости дополнительного получения международного удостоверения,

– говорится в сообщении.

То есть украинские туристы, которые путешествуют в ОАЭ, смогут арендовать авто и управлять с собственным удостоверением.

В МВД отметили, что аналогичные условия будут применяться к гражданам ОАЭ, которые находятся или проживают в Украине.