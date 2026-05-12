Могут задержать на контроле: почему в аэропортах внимательно проверяют металлические бутылки

Металлические бутылки для воды все чаще берут в путешествия как удобную и экологичную альтернативу одноразовому пластику. В то же время, именно они нередко становятся причиной дополнительных проверок в аэропорту, ведь правила их перевозки имеют свои нюансы.

Путешествия с многоразовыми бутылками для воды стали привычной практикой для путешественников, однако не все пассажиры знают, что металлические емкости могут вызвать дополнительные проверки при прохождении контроля безопасности в аэропорту. Читайте полезные подробности в материале от 24 Канала.

Можно ли взять бутылку с водой в самолет?

Вопрос о бутылке воды в самолете является одним из самых распространенных среди путешественников, особенно тех, кто хочет избежать обезвоживания во время перелета. В общем, так – взять бутылку можно, но не в наполненном виде во время прохождения контроля безопасности. Это связано с международными правилами перевозки жидкостей в ручной клади, рассказывает Remitly.

Какое правило действует для жидкостей в ручной клади?

В большинстве аэропортов действует правило 3 – 1 – 1. Оно предусматривает, что все жидкости, гели и аэрозоли должны быть в контейнерах объемом не более 100 миллилитров. Все эти емкости должны помещаться в один прозрачный пластиковый пакет. Это означает, что стандартную бутылку воды большего объема через контроль безопасности пронести не позволят, даже если она запечатана.

Почему в самолетах запрещают перевозить более 100 миллилитров жидкости?

Мы уже подробно рассказывали о правило ограничения жидкостей в ручной клади до 100 миллилитров. Его ввели не случайно – оно имеет основание для безопасности. После угрозы, выявленной в 2006 году, когда был разоблачен план использования опасных жидких веществ на борту, авиационные службы ввели строгие правила. С тех пор жидкости разрешено перевозить только в емкостях до 100 миллилитров, в прозрачном пакете и с ограниченным общим объемом. Почему так? Потому что такой объем считается недостаточным для создания опасной реакции в условиях самолета.

Почему металлические бутылки могут создавать проблемы?

Пассажиры, которые путешествуют с металлическими или термобутылками из нержавеющей стали, должны обязательно опорожнить их перед прохождением контроля безопасности. Причина заключается в том, что современные сканеры не всегда могут "считать" содержимое через двойные стенки и теплоизоляцию таких бутылок.

Это может выглядеть как подозрительный объект и вызвать дополнительную проверку. В некоторых аэропортах, в частности в Эдинбурге, прямо отмечают: все металлические и вакуумные бутылки должны быть пустыми до момента прохождения контроля. После этого их можно бесплатно наполнить водой в зоне после безопасности.

Пустые пластиковые или металлические бутылки любого размера обычно разрешены к перевозке в ручной клади. Однако если бутылка заполнена, даже герметично закрыта, ее придется либо выпить, или выбросить во время проверки.

Что делать с бутылкой после контроля безопасности?

После прохождения проверки пассажиры могут наполнить бутылку в специальных питьевых станциях, фонтанчиках или кафе в аэропорту. В большинстве современных аэропортов такие зоны предусмотрены именно для путешественников с многоразовыми бутылками. Также воду можно попросить у бортпроводников уже на борту самолета.

Какие еще советы стоит знать туристам?

