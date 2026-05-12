Могут задержать на контроле: почему в аэропортах внимательно проверяют металлические бутылки
- Металлические бутылки могут вызвать дополнительные проверки в аэропорту из-за проблем с их сканированием.
- Пустые пластиковые или металлические бутылки разрешены к перевозке в ручной клади, но заполненные бутылки необходимо опорожнить перед контролем безопасности.
Металлические бутылки для воды все чаще берут в путешествия как удобную и экологичную альтернативу одноразовому пластику. В то же время, именно они нередко становятся причиной дополнительных проверок в аэропорту, ведь правила их перевозки имеют свои нюансы.
Путешествия с многоразовыми бутылками для воды стали привычной практикой для путешественников, однако не все пассажиры знают, что металлические емкости могут вызвать дополнительные проверки при прохождении контроля безопасности в аэропорту.
Можно ли взять бутылку с водой в самолет?
Вопрос о бутылке воды в самолете является одним из самых распространенных среди путешественников, особенно тех, кто хочет избежать обезвоживания во время перелета. В общем, так – взять бутылку можно, но не в наполненном виде во время прохождения контроля безопасности. Это связано с международными правилами перевозки жидкостей в ручной клади, рассказывает Remitly.
Какое правило действует для жидкостей в ручной клади?
В большинстве аэропортов действует правило 3 – 1 – 1. Оно предусматривает, что все жидкости, гели и аэрозоли должны быть в контейнерах объемом не более 100 миллилитров. Все эти емкости должны помещаться в один прозрачный пластиковый пакет. Это означает, что стандартную бутылку воды большего объема через контроль безопасности пронести не позволят, даже если она запечатана.
Почему в самолетах запрещают перевозить более 100 миллилитров жидкости?
Мы уже подробно рассказывали о правило ограничения жидкостей в ручной клади до 100 миллилитров. Его ввели не случайно – оно имеет основание для безопасности. После угрозы, выявленной в 2006 году, когда был разоблачен план использования опасных жидких веществ на борту, авиационные службы ввели строгие правила. С тех пор жидкости разрешено перевозить только в емкостях до 100 миллилитров, в прозрачном пакете и с ограниченным общим объемом. Почему так? Потому что такой объем считается недостаточным для создания опасной реакции в условиях самолета.
Почему металлические бутылки могут создавать проблемы?
Пассажиры, которые путешествуют с металлическими или термобутылками из нержавеющей стали, должны обязательно опорожнить их перед прохождением контроля безопасности. Причина заключается в том, что современные сканеры не всегда могут "считать" содержимое через двойные стенки и теплоизоляцию таких бутылок.
Это может выглядеть как подозрительный объект и вызвать дополнительную проверку. В некоторых аэропортах, в частности в Эдинбурге, прямо отмечают: все металлические и вакуумные бутылки должны быть пустыми до момента прохождения контроля. После этого их можно бесплатно наполнить водой в зоне после безопасности.
Пустые пластиковые или металлические бутылки любого размера обычно разрешены к перевозке в ручной клади. Однако если бутылка заполнена, даже герметично закрыта, ее придется либо выпить, или выбросить во время проверки.
Что делать с бутылкой после контроля безопасности?
После прохождения проверки пассажиры могут наполнить бутылку в специальных питьевых станциях, фонтанчиках или кафе в аэропорту. В большинстве современных аэропортов такие зоны предусмотрены именно для путешественников с многоразовыми бутылками. Также воду можно попросить у бортпроводников уже на борту самолета.
Какие еще советы стоит знать туристам?
Перед тем, как складывать вещи в путешествие, положите кусок мыла в чемодан. Он не только освежает одежду и обувь, но и помогает избежать неприятных запахов в чемодане. Но стоит знать несколько правил, которые помогут получить желаемый эффект:
Выбор мыла. Достаточно классического детского или простого мыла, но для дополнительной свежести можно взять с травяным ароматом, например, лаванды или розмарина.
Упаковка. Мыло нужно полностью завернуть и отделить от одежды, чтобы оно не размазалось. Хорошо подойдет запасной носок, завязанный на конце, или дышащая ткань, например, марля или муслин.
Место в чемодане. Подбирайте место в зависимости от того, что хотите освежить: обувь или одежду. Обычно мыло кладут между вещами или бельем. Не бойтесь пользоваться мылом в путешествии, если в арендованном жилье забыли положить его в душе или появилось пятно на любимой рубашке.
Частые вопросы
