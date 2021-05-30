Инстаграмная Киевщина: интересные места, где получаются отличные фото

Ежегодно в последнее воскресенье мая столица празднует День Киева. Поэтому социальные сети точно будут изобиловать яркими фотографиями с пейзажами Киева.

Поэтому выйдя 30 мая на прогулку не теряйте возможности сделать фотографию, ведь в городе есть столько локаций: парки и панорамы, набережные, атмосферные дворики, интересные улочки. Travel24 при поддержке SKODA KAROQ предлагает подборку мест, где можно удачно попозировать.

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Костел святого Николая

У этого костела в неоготическом стиле, можно сделать как отличные портретные фото, так и захватывающие пейзажные снимки. Рядом есть кафе и рестораны, где можно устроиться за столиком, расслабиться и вдоволь насладиться европейской атмосферой.

Пирогово

Музей под открытым небом "Пирогово" всегда дарит красивые фото. Гуляя возле украинских избушек, где все окутано национальным колоритом, можно в полной мере ощутить все духовное богатство нашей истории. Ваши фотографии будут чрезвычайно атмосферными.

Добропарк

Здесь бескрайние цветочные пространства, море красок и замечательный фон для вашей фотосессии. Поля тюльпанов не хуже, чем в Голландии, еще и есть лаванды, петунии, бегонии и сурфинии. В Добропарке всегда найдутся замечательные локации для фотографий.

Парк КПИ

Парк Киевского политехнического института расположен вдоль проспекта Победы, рядом со станцией метро "Политехнический институт". Вы точно не останетесь равнодушным, ведь ваша фотосессия будет крутейшей среди всех! На фоне архитектурного сооружения ваши снимки украсят различные вековые деревья.

Ботанический сад имени Гришка

Море сирени, нежные магнолии, пахучие розы, оранжерея с цветущими тропиками – все это о Национальном ботаническом саду. Невероятно красивое место, где среди уникальных тропических и субтропических растений получаются замечательные фото.

Пешеходный мост

Здесь можно не только сделать красивые фотографии, но и полюбоваться волшебным закатом солнца или рассветом. Направляясь по мосту на Труханов остров, насладитесь захватывающими видами на Днепр и архитектурными достопримечательностями столицы.

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Аутлет-городок "Мануфактура"

На территории этого торгового комплекса расположено немыслимое количество фотозон: разнообразные фасады, центральный мост, озера, старинная часовня и фонтаны. Это одно из самых стильных мест для инстаграмных фото.

Почтовая площадь

Одна из древнейших в Киеве. На ней располагаются такие знаковые объекты как церковь Рождества Христового, здание старинной почтовой станции и Речной вокзал. Здесь царит особая атмосфера, которая вдохновляет творить.

Чем добраться?

Идеальным вариантом будет SKODA KAROQ, что провезет вас в любом месте. Она позволит компактно сложить вещи каждого из пассажиров, ведь багажное отделение этого автомобиля считается лучшим в своем классе (521 литр и 1630 со сложенными сиденьями). Также позволит сэкономить бюджет, потому что средний расход топлива от 4,50 литров на 100 километров. А ее отличительной чертой является OFF ROAD – режим вождения, который переключает все вспомогательные ассистенты на внедорожный режим и включает полный привод.



SKODA KAROQ / Фото: skoda-auto.ua

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Удачных фото!