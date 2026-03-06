Вы должны это увидеть: лучшие инстаграмные локации с цветением магнолий в Париже

Весной Париж выглядит просто великолепно, особенно когда начинают зацветать магнолии. В городе уже начался сезон цветения, поэтому многие жители и туристы отправляются на прогулку, чтобы полюбоваться цветами в парках, на улицах или возле исторических дворцов.

В некоторых местах магнолии начали зацветать еще в конце февраля, но их пик цветения приходится именно на март – апрель. Украиноязычный гид по Парижу Анастасия Белинская поделилась главными локациями цветения магнолий в городе.

Читайте также Как не переплатить в Париже: украинский блогер рассказала секреты об отеле и транспорте

Их можно увидеть во многих зеленых уголках города – от известных садов до маленьких двориков. В этот период в Париже царит особая весенняя атмосфера, которую стоит ощутить каждому туристу. Украинцам, которые живут в Париже или планируют сюда поездку, блогер посоветовала приходить в места с магнолиями рано утром, когда еще мягкий свет и мало людей.

Где цветут магнолии в Париже?

Jardin du Palais Royal

Это место является одним из самых романтичных в Париже. Магнолии растут возле колонн и фонтана, поэтому выглядит все очень красиво. Утром здесь очень тихо, поэтому локация подойдет для тех, кто не любит толпы людей.

Jardin des Tuileries

Магнолии на этой локации расположены вдоль аллей, а красивые фото получатся с видом на Лувр.

Jardin du Luxembourg

Анастасия отметила, что именно в этой локации магнолии особенно большие. Растут они возле дворца и фонтана Медичи.

Square Gabriel Pierné

В этом городе спряталась одна из самых известных магнолий в Париже. Увидеть ее можно в секретном маленьком сквере в Saint-Germain-des-Prés.

Square des Batignolles

Этот парк не является туристическим, поэтому здесь можно спокойно прогуляться без толп туристов.

Jardin des Plantes

На этой локации растут различные виды магнолий, а цветение длится дольше, чем других деревьев, поэтому сюда можно наведаться в случае, если магнолии во всех других местах отцветут.

Магнолия уже расцвела в Париже: смотрите видео

Где еще зацвели магнолии?

В Украине еще говорить о цветении деревьев рано, но невероятный розовый цвет можно увидеть в модном районе Лондона Ноттинг-Хилл. Украинка @estheticlove, которая живет в Лондоне, призналась, что такого количества магнолий как здесь, не видела за всю свою жизнь.

Когда ехать на сакуры в Ужгород?