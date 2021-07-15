Островная страна Маврикий открыла свои границы для иностранных туристов, в том числе из Украины

Лазурные берега, песчаные пляжи, кристально чистый океан и высокие пальмы – все это о Маврикии. Один из самых популярных островов Индийского океана объявил об открытии границ для туристов.

Островное государство было закрыто 16 месяцев. Сегодня, 15 июля, путешественников начали впускать впервые после такого долгого перерыва.

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Дело в том, что правительство страны разработало 3-этапную программу по восстановлению туризма, первая фаза которой продлится с 15 июля до 30 сентября 2021 года.

Маврикий рад приветствовать международных гостей в нашем безопасной и надежной среде на острове, – сказал Стивен Обеегаду, вицепремьер-министр Маврикия и министр туризма.

По его словам, страна находится в том положении, что имеет возможность пропустить международных посетителей, как вакцинированных, так и невакцинированных, в курортные пузыри и карантинные гостиницы, прежде чем позволить гостям почувствовать достопримечательности острова.

Условия въезда на Маврикий

Каждый турист должен иметь с собой результаты негативных ПЦР-тестов, сделанных за пять и семь дней до вылета. Проживать прибывшие смогут в одном из 14 так называемых "туристических пузырей" – это сертифицированные курорты, безопасные от коронавируса.

Невакцинированные путешественники обязаны пойти на 14-дневную самоизоляцию, а вакцинированы сразу смогут пользоваться пляжем и другой инфраструктурой отеля.

При этом и тем, и другим по прибытии придется повторно пройти два ПЦР-тестирование на 7 и 14-й день отдыха. Если результат отрицательный – туристам разрешено свободно передвигаться по острову.

Правила будут действовать до 30 сентября, а с 1 октября (на 2 этапе) от вакцинированных туристов будут требовать только отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета.

По данным Worldometer , по состоянию на 15 июля 2021 года на Маврикии обнаружены 1 858 случаев заражения коронавирусом, из них 18 летальных.

Отметим, ранее Словения обновила условия въезда. Теперь путешественники со всего мира могут попасть на отдых в эту балканскую страну.

В свою очередь, Израиль вернул требование карантина для туристов.

Кроме того, правительство Мальты решило закрыть границы для невакцинированных путешественников.