МАУ разрешили летать из Киева в Доминиканскую Республику

Доминиканская Республика – настоящий рай на земле. Именно так характеризуют эту экзотическую страну туристы.

В ближайшее время и украинцы смогут ее посетить – авиакомпания Международные авиалинии Украины получила права на эксплуатацию воздушной линии Киев – Доминиканская Республика. Об этом свидетельствует приказ Госавиаслужбы Украины №1516.

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МАУ сможет выполнять регулярные перелеты из Киева в Пунта-Кану.

Права предоставлено с 4 октября 2021 года на неограниченный срок с частотой рейсов дважды в неделю.

Отмечается, что получение прав на эксплуатацию воздушных линий не гарантирует, что авиакомпания будет выполнять рейсы по этому направлению.

Условия въезда

Если вы посмотрите на карту и вспомните, где расположена Доминикана, то цена тура более чем 30 тысяч гривен с человека вас не удивит. Вместе с тем не советуем экономить на отели, ведь в экзотических странах цена – гарантия качества.

Доминиканская республика не требует сертификатов о вакцинации или отрицательные результаты тестов на COVID-19. Зато путешественники должны заполнить и распечатать код "Электронного билета".

Перед вылетом стоит уточнить в авиакомпании требования по тестированию для прибывших рейсов в Доминиканскую Республику.

COVID-19 в Доминиканской Республике: последние данные

По данным Worldometer, по состоянию на 29 сентября 2021 года в Доминиканской Республике выявлено 357 982 случая заражения коронавирусом;

К сожалению, из них 4 041 летальный;

В то же время 348 865 человек победили болезнь.

Заметим, до 30 сентября МАУ проводит распродажу авиабилетов по многим направлениям со скидкой 20%.