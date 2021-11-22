МАУ продает дешевые билеты из Украины в разные страны мира: куда и за сколько можно полететь

22 ноября 2021 , 17:16
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Источник:

МАУ

"Международные авиалинии Украины" объявили распродажу по случаю своего Дня рождения. В этом году авиакомпания отмечает 29 лет.

Туристы могут приобрести авиабилеты из городов Украины в разные страны мира. Скидка до 50%.

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МАУ продает дешевые билеты из Украины в разные страны мира

"Международные авиалинии Украины" предлагают своим клиентам акционные билеты из Киева, Одессы, Днепра и Харькова.

Обратите внимание! Распродажа продлится с 22 по 29 ноября 2021 года и распространяется на рейсы с 13 января по 3 марта и с 10 по 25 марта 2022 года.

Акционные направления

Стоимость авиабилетов указана за перелет в одну сторону при приобретении билета в обе стороны маршрута.

Из Киева:

  • Вильнюс – от 596 гривен;
  • Одесса – от 623 гривен;
  • Берлин-Бранденбург – от 834 гривен;
  • Мюнхен – 1 086 гривен;
  • Милан – 1 166 гривен;
  • Рим – 1 126 гривен;
  • Прага – 1 166 гривен;
  • Стамбул – от 1 457 гривен;
  • Тбилиси – от 1 497 гривен;
  • Ереван – от 1 483 гривен;
  • Афины – от 1 550 гривен;
  • Ларнака – от 1 921 гривны;
  • Барселона – от 1 960 гривен;
  • Лондон Гатвик – от 1 748 гривен;
  • Баку – от 2 146 гривен;
  • Кишинев – от 2 172 гривны;
  • Амстердам – от 2 887 гривен;
  • Каир – от 3 007 гривен;
  • Париж – от 3 033 гривны;
  • Дубай – от 3 245 гривен;
  • Зальцбург – от 4 689 гривен;
  • Женева – от 4 742 гривны;

Из Одессы:

  • Вильнюс – от 1 258 гривен;
  • Берлин-Бранденбург – от 1 338 гривен;
  • Прага – от 1 404 гривны;
  • Рим – от 1 523 гривен;
  • Стамбул – от 1 589 гривен;
  • Ереван – от 1 589 гривен;
  • Мюнхен – от 1 682 гривны;
  • Тбилиси – от 1 695 гривен;
  • Милан – от 1 788 гривен;
  • Лондон Гатвик – от 1 960 гривен;
  • Ларнака – от 2 238 гривен;
  • Барселона – от 2 344 гривны;
  • Тель-Авив – от 2 623 гривны;
  • Афины – от 2 636 гривен;
  • Париж – от 2 689 гривен;
  • Амстердам – от 2 689 гривен;
  • Женева – от 2 967 гривен;
  • Баку – от 2 967 гривен;
  • Дубай – от 2 993 гривны;
  • Зальцбург – от 5 934 гривны;

Также МАУ предлагает акционные билеты по маршрутам Харьков – Тель-Авив (от 2 768 гривен) и Днепр – Тель-Авив (от 3 020 гривен).

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Акционные билеты можно забронировать на сайте авиакомпаний flyuia.com или на поисковых агрегаторах типа avia.lowcost.ua, skyskanner и kiwi.com.

Базовый тариф МАУ предусматривает ручную кладь весом до 7 килограммов и размером 55х40х20 сантиметров.

В случае отмены рейса из-за пандемии COVID-19 авиакомпания обещает вернуть бонусами полную стоимость билета + дополнительно 25%.

Автор: Марта Касіянчук