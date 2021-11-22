МАУ продает дешевые билеты из Украины в разные страны мира: куда и за сколько можно полететь

"Международные авиалинии Украины" объявили распродажу по случаю своего Дня рождения. В этом году авиакомпания отмечает 29 лет.

Туристы могут приобрести авиабилеты из городов Украины в разные страны мира. Скидка до 50%.

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МАУ продает дешевые билеты из Украины в разные страны мира

"Международные авиалинии Украины" предлагают своим клиентам акционные билеты из Киева, Одессы, Днепра и Харькова.

Акционные направления

Распродажа продлитсяи распространяется на рейсы с 13 января по 3 марта и с 10 по 25 марта 2022 года.

Стоимость авиабилетов указана за перелет в одну сторону при приобретении билета в обе стороны маршрута.

Из Киева:

Вильнюс – от 596 гривен;

– от 596 гривен; Одесса – от 623 гривен;

– от 623 гривен; Берлин-Бранденбург – от 834 гривен;

– от 834 гривен; Мюнхен – 1 086 гривен;

– 1 086 гривен; Милан – 1 166 гривен;

– 1 166 гривен; Рим – 1 126 гривен;

– 1 126 гривен; Прага – 1 166 гривен;

– 1 166 гривен; Стамбул – от 1 457 гривен;

– от 1 457 гривен; Тбилиси – от 1 497 гривен;

– от 1 497 гривен; Ереван – от 1 483 гривен;

– от 1 483 гривен; Афины – от 1 550 гривен;

– от 1 550 гривен; Ларнака – от 1 921 гривны;

– от 1 921 гривны; Барселона – от 1 960 гривен;

– от 1 960 гривен; Лондон Гатвик – от 1 748 гривен;

– от 1 748 гривен; Баку – от 2 146 гривен;

– от 2 146 гривен; Кишинев – от 2 172 гривны;

– от 2 172 гривны; Амстердам – от 2 887 гривен;

– от 2 887 гривен; Каир – от 3 007 гривен;

– от 3 007 гривен; Париж – от 3 033 гривны;

– от 3 033 гривны; Дубай – от 3 245 гривен;

– от 3 245 гривен; Зальцбург – от 4 689 гривен;

– от 4 689 гривен; Женева – от 4 742 гривны;

Из Одессы:

Вильнюс – от 1 258 гривен;

– от 1 258 гривен; Берлин-Бранденбург – от 1 338 гривен;

– от 1 338 гривен; Прага – от 1 404 гривны;

– от 1 404 гривны; Рим – от 1 523 гривен;

– от 1 523 гривен; Стамбул – от 1 589 гривен;

– от 1 589 гривен; Ереван – от 1 589 гривен;

– от 1 589 гривен; Мюнхен – от 1 682 гривны;

– от 1 682 гривны; Тбилиси – от 1 695 гривен;

– от 1 695 гривен; Милан – от 1 788 гривен;

– от 1 788 гривен; Лондон Гатвик – от 1 960 гривен;

– от 1 960 гривен; Ларнака – от 2 238 гривен;

– от 2 238 гривен; Барселона – от 2 344 гривны;

– от 2 344 гривны; Тель-Авив – от 2 623 гривны;

– от 2 623 гривны; Афины – от 2 636 гривен;

– от 2 636 гривен; Париж – от 2 689 гривен;

– от 2 689 гривен; Амстердам – от 2 689 гривен;

– от 2 689 гривен; Женева – от 2 967 гривен;

– от 2 967 гривен; Баку – от 2 967 гривен;

– от 2 967 гривен; Дубай – от 2 993 гривны;

– от 2 993 гривны; Зальцбург – от 5 934 гривны;

Также МАУ предлагает акционные билеты по маршрутам Харьков – Тель-Авив (от 2 768 гривен) и Днепр – Тель-Авив (от 3 020 гривен).

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Акционные билеты можно забронировать на сайте авиакомпаний flyuia.com или на поисковых агрегаторах типа avia.lowcost.ua, skyskanner и kiwi.com.

Базовый тариф МАУ предусматривает ручную кладь весом до 7 килограммов и размером 55х40х20 сантиметров.

В случае отмены рейса из-за пандемии COVID-19 авиакомпания обещает вернуть бонусами полную стоимость билета + дополнительно 25%.