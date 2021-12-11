МАУ присоединилась к программе выплаты 1 тысячи гривен привитым лицам

Авиакомпания МАУ стала одним из первых украинских перевозчиков, билеты которых можно будет приобрести за целевую тысячу гривен, выделенную государством полностью привитым гражданам.

Денежные средства можно будет потратить на перелет исключительно внутренними рейсами авиакомпании.

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На какие рейсы можно потратить средства

В настоящее время МАУ выполняет регулярные рейсы между Киевом и Одессой. Однако авиакомпания планирует расширение внутренней сети, что в перспективе предоставит больший выбор путешественникам. К примеру, недавно МАУ объявила об открытии сезонных рейсов из Одессы в Ивано-Франковск.

Об условиях бронирования билетов с применением выделенных средств МАУ уведомит после технической интеграции.

Программа выдачи 1 тысячи гривен вакцинированным лицам стартует 19 декабря и продлится до конца 2022 года.