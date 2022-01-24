МАУ отменяет чартеры на популярные экзотические курорты: названа причина

В декабре украинская авиакомпания МАУ запустила рейсы на экзотические курорты. Речь идет о Доминикане, Мексике и Мальдивах.

Их авиаперевозчик выполнял по заказу туроператора "Компас". Впрочем, как сообщил исполнительный директор туроператора Дмитрий Гудзий, с февраля чартерные рейсы по этим трем направлениям досрочно свернут.

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По мнению экспертов, эти чартерные программы просто не выдерживают конкуренции, несмотря на полную загруженность борта.

Сначала туроператор "Компас" анонсировал перелеты на двоих Boeing 777, которые МАУ намеревалась ввести в свой флот перед Новым годом, однако планы изменились, их не доставили в Украину. Потому под программы взяли в мокрый лизинг один Boeing 767-300ER, у португальской авиакомпании EuroAtlantic Airways.

Из-за такой внезапной замены оператор оказался в сложной ситуации – вместо двух бортов на тысячу пассажиров получил всего один на 267 пассажиров.

"Компасу" сразу пришлось скорректировать программы, сделав вместо двух цепочек в Доминикану одну. Оставшиеся программы не помогли выйти на запланированные доходы – цена билетов напрямую зависит от количества пассажиров в салоне,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что туристическому оператору "Компас" пришлось конкурировать с "Anex Tour", что оказалось сверхсложной задачей. Вопреки тому, что португальский Boeing 767-300ER предлагал хороший сервис, этого было недостаточно, чтобы привлечь большое количество VIP-клиентов, а эконом-сегмент ориентировался на "Anex Tour".

Так, в результате – туры подгорали, а цены приходилось снижать. Это не помогает бизнесу, поэтому туроператор решил не рисковать.

Что будет с билетами, приобретенными на февраль

Ранее венгерский лоукостер Wizz Air и ирландский Ryanair внесли изменения в свои зимние расписания полетов и отменили немало рейсов из украинского Харькова.

Клиенты, купившие турпакеты на февраль с перелетом с авиакомпанией МАУ, улетят регулярными, а не чартерными рейсами.

При этом в некоторых случаях туристам придется доплатить (около 100 долларов за одного). Кроме того, перелеты уже будут с пересадкой.