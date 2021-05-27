Путешествие в солнечную Албанию: МАУ опубликовала расписание рейсов на лето

Теперь туристы смогут добраться прямым рейсом из Киева в Тирану – город, что расположен среди гор. Расстояние до Адриатического побережья около 40 километров.

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" представила расписание рейсов в Албанию. Полеты будут осуществляться с 4 июня до 1 октября 2021 года.

Читайте также МАУ возобновляет полеты из Киева в Варшаву: стоимость авиабилетов и расписание рейсов

Полететь в Албанию можно будет по вторникам и пятницам по следующему расписанию:

Киев (KBP) – Тирана (TIA): вылет 13:10 – прилет 14:25

Тирана (TIA) – Киев (KBP): вылет 15:25 – прилет 18:45

Отмечается, что сейчас украинским туристам разрешается свободный въезд на территорию Албании даже без прохождения ПЦР-теста на коронавирус.

Напомним, ранее МАУ заявила, что запускает первые прямые регулярные рейсы из Киева в Рас-эль-Хайм (ОАЭ). Полеты начнутся с 25 июня 2021 года.

Кроме того, недавно Государственная авиационная служба Украины разрешила авиакомпании Bees Airline выполнять чартерные рейсы из Киева в Финляндию.