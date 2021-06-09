МАУ обновила права на полеты в Грецию: условия въезда в страну для украинских туристов

Государственная авиационная служба Украины выдала и обновила права авиакомпании "Международные авиалинии Украины" на полеты по 7 маршрутам в Грецию. Об этом говорится в приказах регулятора №885, 886, 888, 889 от 7 июня 2021 года.

Авиаперевозчик сможет осуществлять чартерные рейсы из Одессы, Харькова и Львова в Салоники с частотой до двух раз в неделю. Также у МАУ будет возможность дважды в неделю летать из Киева в Керкиру на греческом острове Корфу.

Читайте также Живописные каньоны Украины, на которых должен побывать каждый турист

Кроме того, Госавиаслужба обновила права, которые позволяли авиакомпании осуществлять регулярные рейсы из Киева и Львова в Ираклион на греческом острове Крит, и из Киева в Салоники.

Из Киева на Крит МАУ может летать до семи раз в неделю, из Львова – до пяти, из Киева в Салоники – до семи раз в неделю.

Отмечается, что получение прав на маршруты не означает, что МАУ будет осуществлять рейсы по всем направлениям или с максимальной частотой. Нередко авиаперевозчики запрашивают больше направлений и большую частоту, чем выполняют на самом деле.

Условия въезда в Грецию

Граждане Украины с 14 мая 2021 могут посетить Грецию с целью туризма. Для этого нужно:

перед вылетом заполнить декларацию на правительственном сайте travel.gov.gr

пройти полную вакцинацию от COVID-19. С момента получения последней дозы прививки должно пройти не менее 14 дней

как подтверждение – сертификат вакцинации, выданный страной, где сделана прививка. В нем должны быть указаны: имя человека как в паспорте, название препарата, число полученных доз и дата их введения

Если турист не прошел вакцинацию, то он может въехать на территорию страны, предъявив отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия.

В то же время посетить Грецию смогут и те, кто уже переболел коронавирусом, и имеет соответствующее подтверждение. Говорится о справке или положительном ПЦР-тесте, сделанным от 2 до 9 месяцев до этого.

Отметим, ранее авиакомпания МАУ заявила, что планирует возобновить полеты в столицу Греции – Афины. Регулярные рейсы будут осуществляться с 18 июня 2021 года.

Также МАУ представила расписание рейсов в Албанию. Полеты будут осуществляться с 4 июня до 1 октября 2021 года.