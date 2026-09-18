Как пишет издание Express, речь идет о Матере – историческом городе на юге Италии, в регионе Базиликата.

Чем особенна Матера?

Матеру часто называют "Каменным городом". Именно так ее описала тревел блогерша Кэти из Нью-Йорка, которая показала в тиктоке пещерные дома, узкие проходы и каменные постройки, расположенные на склоне. По ее словам, Матера – это одно из самых впечатляющих мест, которые она посетила во время путешествия по Апулии.

Она также советует остаться здесь хотя бы на одну ночь, ведь вечером исторический район Сасси подсвечивается, а ужин в пещерном ресторане становится отдельной частью путешествия. Не менее живописен рассвет. Город может заинтересовать тех, кто хочет увидеть историческую Италию без атмосферы самых популярных туристических центров, таких как Рим или Милан.

Матера имеет не менее 9 000 лет истории – пещерные поселения города непрерывно использовались на протяжении тысячелетий.

Матера, Италия / фото Canva

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Тепло ли в Матере в октябре?

Осень подходит для прогулок по городу не только из-за меньшего количества туристов. В октябре средняя максимальная температура в Матере составляет около +23 градусов, а в отдельные дни может подниматься до +27 градусов. Т

акая погода позволяет с комфортом гулять по старинным кварталам, осматривать каменные постройки и отправляться на смотровые площадки. При этом путешествие проходит уже без летней жары.

Что посмотреть в Матере?

Прежде всего стоит прогуляться по району Сасси и остановиться у смотровых площадок, откуда открывается вид на пещерные дома. Интересно также посетить Casa Grotta – это пещерное жилище, которое демонстрирует, как когда-то жили местные семьи прямо внутри скалы. Под землей расположен Palombaro Lungo – огромная цистерна под площадью Витторио Венето. А на вершине холма возвышается кафедральный собор Матеры, откуда можно осмотреть город.

Вечерние виды города: смотреть видео

Для панорамных видов стоит отправиться на смотровую площадку Belvedere Murgia Timone, особенно на рассвете или закате. Рядом расположены скальные церкви с фресками и парк Parco della Murgia Materana с пещерами, тропинками и видами на ущелье. Завершить прогулку можно ужином в одном из пещерных ресторанов, после чего снова пройтись по Сасси, когда старинные улицы и дома освещаются вечером.