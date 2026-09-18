Як пише видання Express, йдеться про Матеру – історичне місто на півдні Італії, у регіоні Базіліката.

Чим особлива Матера?

Матеру часто називають "Кам'яним містом". Саме так її описала тревел-креаторка Кеті з Нью-Йорка, яка показала у тіктоці печерні будинки, вузькі проходи та кам'яні споруди, розташовані на схилі. За її словами, Матера – це одне з найвражаючих місць, які вона відвідала під час подорожі Апулією.

Вона також радить залишитися тут хоча б на одну ніч, адже ввечері історичний район Сассі підсвічується, а вечеря в печерному ресторані стає окремою частиною подорожі. Не менш мальовничим є світанок. Місто може зацікавити тих, хто хоче побачити історичну Італію без атмосфери найбільш популярних туристичних центрів, на кшталт Рима чи Мілана.

Матера має щонайменше 9 000 років історії – печерні поселення міста безперервно використовувалися протягом тисячоліть.

Матера, Італія / фото Canva

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Чи тепло у Матері у жовтні?

Осінь підходить для прогулянок містом не лише через меншу кількість туристів. У жовтні середня максимальна температура в Матері становить близько +23 градусів, а в окремі дні може підніматися до +27 градусів. Така погода дозволяє комфортно гуляти старовинними кварталами, оглядати кам'яні споруди та вирушати до оглядових майданчиків. При цьому подорож відбувається вже без літньої спеки.

Що подивитися у Матері?

Насамперед варто прогулятися районом Сассі та зупинитися біля оглядових майданчиків, звідки відкривається вид на печерні будинки. Цікаво також відвідати Casa Grotta – це печерне житло, яке показує, як колись жили місцеві сім'ї просто всередині скелі. Під землею розташований Palombaro Lungo – величезна цистерна під площею Вітторіо Венето. А на вершині пагорба стоїть кафедральний собор Матери, звідки можна оглянути місто.

Вечірні краєвиди міста: дивитись відео

Для панорамних краєвидів варто вирушити до оглядового майданчика Belvedere Murgia Timone, особливо на світанку або заході сонця. Поруч розташовані скельні церкви з фресками та парк Parco della Murgia Materana з печерами, стежками та краєвидами на ущелину. Завершити прогулянку можна вечерею в одному з печерних ресторанів, після чого знову пройтися Сассі, коли старовинні вулиці та будинки освітлюються ввечері.