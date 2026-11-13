Самые высокие вершины и гуцульские сыры: в Закарпатье создали уникальный туристический маршрут

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Управление туризма и курортов Закарпатской ОВА приняло участие в итоговой презентации проекта "Познай Ясиня". Проект был реализован при поддержке Украинского культурного фонда и организации "МХП-Громада". Инициатива призвана объединить туристические объекты общины в единую систему, чтобы посетителям было проще самостоятельно планировать путешествие и знакомиться с местной культурой.

Что включает в себя маршрут "Познай Ясиня"?

Проект не ограничивается перечнем интересных мест. Для путешественников подготовили комплекс туристических инструментов, которые помогут организовать знакомство с общиной. Например, маршрут включает физические туристические объекты, навигацию, отдельный сайт, аудиогид и квест.

Также в него вошел локальный культурный контент, рассказывающий об особенностях этого края. Все составляющие работают как единая система. Благодаря этому туристы могут не просто посетить отдельные достопримечательности, а составить собственное путешествие с различными остановками и активностями.

Как выглядит маршрут "Познай Ясиня" / фото из фейсбука Управления туризма и курортов Закарпатской ОВА

Какие места можно посетить во время путешествия?

Маршрут предлагает несколько вариантов отдыха в зависимости от интересов и желаемого темпа путешествия. Любители активного туризма могут выбрать походы на Драгобрат, Петрос или Говерлу. Тем, кто хочет более спокойно познакомиться с регионом, предлагают обратить внимание на его гастрономические и культурные особенности. Например, дегустация брынзы на полонине, старинный вокзал и киркут (историческое название еврейского кладбища).

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Как туристам воспользоваться маршрутом?

Главная особенность "Познай Ясиня" – это возможность самостоятельно выбирать формат путешествия. Путешественники могут выбирать интересные для себя места, пользоваться навигацией и знакомиться с локальным контентом с помощью подготовленных инструментов. Для этого создатели проекта разработали отдельный сайт культурно-познавательного маршрута.