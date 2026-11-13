Найвищі вершини та гуцульські сири: на Закарпатті створили унікальний туристичний маршрут

Культурно-пізнавальний маршрут "Пізнай Ясіня" / Колаж 24 Каналу, фото Управління туризму та курортів Закарпатської ОДА
На Закарпатті з'явився новий спосіб познайомитися з Гуцульщиною не лише через гірські краєвиди, а й через місцеві традиції, гастрономію та історичні пам'ятки. Для мандрівників підготували окремий культурно-пізнавальний маршрут, який поєднує різні формати знайомства з краєм.
Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА долучилося до підсумкової презентації проєкту "Пізнай Ясіня". Його реалізували за підтримки Українського культурного фонду та організації "МХП-Громаді". Ініціатива покликана об'єднати туристичні локації громади в єдину систему, щоб відвідувачам було простіше самостійно планувати подорож і відкривати місцеву культуру.
Що передбачає маршрут "Пізнай Ясіня"?
Проєкт не обмежується переліком цікавих місць. Для мандрівників підготували комплекс туристичних інструментів, які допоможуть організувати знайомство з громадою. Наприклад, маршрут передбачає фізичні туристичні локації, навігацію, окремий сайт, аудіогід і квест.
Також до нього увійшов локальний культурний контент, який розповідає про особливості цього краю. Усі складові працюють як одна система. Завдяки цьому туристи можуть не просто відвідати окремі пам'ятки, а побудувати власну подорож із різними зупинками та активностями.
Які місця можна відвідати під час подорожі?
Маршрут пропонує кілька варіантів відпочинку залежно від інтересів і бажаного темпу мандрівки. Любителі активного туризму можуть обрати походи на Драгобрат, Петрос або Говерлу. Тим, хто хоче спокійніше познайомитися з регіоном, пропонують звернути увагу на його гастрономічні та культурні особливості. Наприклад, дегустація бриндзі на полонині, старовинний вокзал і кіркут (історична назва єврейського кладовища).
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Як туристам скористатися маршрутом?
Головна особливість "Пізнай Ясіня" – це можливість самостійно визначати формат подорожі. Мандрівники можуть обирати цікаві для себе місця, користуватися навігацією та знайомитися з локальним контентом за допомогою підготовлених інструментів. Для цього творці проєкту розробили окремий сайт культурно-пізнавального маршруту.
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