Цены, погода и сервис: как выбрать между Шарм-эш-Шейхом и Марса-Аламом в Египте

Египет – одно из любимых пляжных направлений украинских туристов. Теплое Красное море, отели с системой "все включено" и возможность отдохнуть без лишних хлопот – делают эту страну особенно популярной среди семей с детьми. Однако у туристов часто возникают вопросы – а какой именно курорт в Египте лучше выбрать?

Пользователь TikTok @kozlovskyi_official подробно рассказал о разнице между популярными египетскими курортами Шарм-эш-Шейх и Марса-Алам. Он сравнил цены, уровень сервиса и общую атмосферу.

Читайте также Пляжи как на Карибах, но с доступными ценами: эта страна в Европе удивит туристов

Чем отличается отдых в Марса-Аламе и Шарм-эш-Шейхе?

1. И в Марса-Аламе, и в Шарм-эш-Шейхе есть красивые коралловые рифы с разноцветными рыбками. Однако в Марса-Аламе морская фауна все же богаче. Здесь не нужно погружаться в Национальном парке, чтобы увидеть дельфинов и черепах – они плавают у побережья отелей. Туристы, проживающие в отелях Jaz Amara, Jaz Riviera, Jaz Costa Mares, Malikia или Hilton, вообще могут увидеть огромного дюгоня.

Шарм-эш-Шейх расположен на юге Синайского полуострова: карта

2. Климат на двух курортах почти не отличается. Однако летом в Марса-Аламе дует легкий ветерок, поэтому здесь немного легче переносить сильную египетскую жару.

Где расположен курорт Марса-Алам: карта

3. В Шарм-эш-Шейх можно долететь прямым рейсом как из Польши, так и из Молдовы – самых популярных соседних стран, откуда летают украинцы во время полномасштабной войны. Однако в Марса-Алам нет чартеров из Молдовы, только из Польши. В то же время туристы могут полететь из Кишинева в Хургаду и воспользоваться услугой индивидуального трансфера в Марса-Алам. Время в пути займет до 2,5 часов, а стоит услуга около 60 – 80 долларов за всю семью.

Такой вариант для многих украинцев может быть удобнее, чем долгое ожидание на польской границе.

4. В Марса-Алам туристам обязательно нужна виза, которая стоит 25 долларов. В то же время для отдыха в Шарм-эш-Шейхе виза не требуется.

5. Одно из важнейших преимуществ Марса-Алама – здесь почти нет туристов из России. Большинство отдыхающих – европейцы. Соответственно, сервис в отелях выше, питание качественнее, а общая атмосфера спокойнее и приятнее.

Как ранее рассказала 24 Каналу турагент Елена Матвияс, в Марса-Алам не летают прямые рейсы из России, а потому гражданам государства-агрессора неудобно сюда добираться. Отели курорта в основном ориентируются на итальянский и немецкий рынки.

В Марса-Аламе можно увидеть дюгоня / Фото Depositphotos

6. В целом цены на отели в Марса-Аламе на 400–500 евро дешевле, чем на предложения аналогичного уровня в Шарм-эш-Шейхе. Например, отдых в популярном премиальном отеле Reef Oasis в Шарм-эш-Шейхе стоит 1550 евро, в Sentido Reef Oasis – 1790 евро, а в Sentido Reef Oasis Suakin в Марса-Аламе – 1280 евро. То же самое касается отелей сети Albatros, которые в Марса-Аламе дешевле на 300 евро.

Чем отличаются курорты Марса-Алам и Шарм-эш-Шейх: видео

Что нужно знать туристам, собирающимся в Египет?

На днях мы рассказывали, как туристам не попасть в ловушку продавцов на египетских рынках. Во-первых, очень важно не показывать, что какой-то товар вам сильно понравился. Лучше демонстрировать равнодушие и полную незаинтересованность – тогда продавцы могут сделать действительно хорошую скидку.

Во-вторых, туристам нужно быть готовыми к тому, что продавцы будут пытаться устроить целое шоу, чтобы что-то продать. В конце может быть очень сложно отказаться от покупки, ведь египтянин может начать давить и даже грубить. Важно сразу показать, что вам не интересна "презентация" – вы не хотите пробовать чай, брызгаться духами и т. п.