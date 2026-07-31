Марокко – государство на западе Северной Африки, расположенное всего в нескольких десятках километров от Испании. Страну от Европы отделяет лишь Гибралтарский пролив. Благодаря такому расположению она стала не только популярной туристической страной, но и одним из главных пунктов, через которые мигранты пытаются добраться до территории Европейского Союза.

Где находится Марокко?

Марокко расположено на крайнем западе Северной Африки. На востоке страна граничит с Алжиром, на юге – с Западной Сахарой, на западе ее омывает Атлантический океан, а на севере Средиземное море. Особенность Марокко заключается в том, что это единственная страна Африки, имеющая выход одновременно к Атлантическому океану и Средиземному морю.

Где находится Марокко: смотрите на картах

В то же время через Гибралтарский пролив она расположена совсем рядом с Испанией. На северном побережье Марокко также расположены испанские автономные города Сеута и Мелилья, которые являются территорией Испании, хотя географически находятся в Африке.

Почему Марокко особенно?

Марокко – единственная монархия в Северной Африке. Столица страны Рабат, а крупнейший город Касабланка, которая также является главным портом государства на Атлантическом океане. Страна известна своим разнообразным рельефом. Значительную ее часть занимают Атласские горы, где расположена самая высокая вершина Марокко гора Тубкаль высотой 4165 метров.

Рабат, столица Марокко / фото Canva

На юго-востоке начинаются окраины пустыни Сахара. Несмотря на быструю модернизацию, Марокко сохраняет богатое историческое наследие, традиционную архитектуру и старинные города. Одними из самых известных являются Фес, Марракеш, Рабат, Танжер и Касабланка.

Гора Тубкаль / фото Canva

Почему Марокко часто упоминают в контексте миграции в Европу?

Из-за близости к Испании Марокко уже много лет остается одним из главных маршрутов нелегальной миграции в Европейский Союз. Чаще всего люди пытаются попасть в испанские анклавы Сеуту и Мелилью, которые являются единственными сухопутными границами ЕС с Африкой.

Новая волна массовых переходов в Сеуту произошла в конце июля 2026 года. Тогда Испания была вынуждена направить в Сеуту военных для усиления охраны границы. Часть мигрантов пыталась добраться до анклава по морю, используя надувные камеры и другие плавсредства, другие прорывались через ворота в пограничном заграждении.

Из-за массового наплыва людей силы гражданской гвардии Испании оказались перегружены, а, по сообщениям испанских СМИ, границу могли пересечь от 2 до 3 тысяч мигрантов. По меньшей мере 9 человек погибли, пытаясь добраться до Сеуты, в частности при попытках попасть в анклав через пляж Тарахаль. Массовый прорыв вызвал беспокойство среди местных жителей: часть магазинов временно закрылась, а некоторые предприниматели организовали охрану своих заведений, опасаясь возможных беспорядков.