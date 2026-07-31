Марокко – держава на заході Північної Африки, яка розташована всього за кілька десятків кілометрів від Іспанії. Країну від Європи відділяє лише Гібралтарська протока. Завдяки такому розташуванню вона стала не лише популярною туристичною країною, а й одним із головних пунктів, через які мігранти намагаються дістатися території Європейського Союзу.

Де розташоване Марокко?

Марокко розташоване на крайньому заході Північної Африки. На сході країна межує з Алжиром, на півдні із Західною Сахарою, на заході її омиває Атлантичний океан, а на півночі Середземне море. Особливість Марокко полягає в тому, що це єдина країна Африки, яка має вихід одночасно до Атлантичного океану та Середземного моря.

Де розташована країна Марокко: дивитись на картах

Водночас через Гібралтарську протоку вона розташована зовсім поруч з Іспанією. На північному узбережжі Марокко також розташовані іспанські автономні міста Сеута та Мелілья, які є територією Іспанії, хоча географічно розміщені в Африці.

Чим особливе Марокко?

Марокко є єдиною монархією в Північній Африці. Столицею країни є Рабат, а найбільшим містом Касабланка, яка також є головним портом держави на Атлантичному океані. Країна відома своїм різноманітним рельєфом. Значну її частину займають Атлаські гори, де розташована найвища вершина Марокко – гора Тубкаль заввишки 4165 метрів.

Рабат, столиця Марокко / фото Canva

На південному сході починаються окраїни пустелі Сахара. Попри швидку модернізацію, Марокко зберігає багату історичну спадщину, традиційну архітектуру та старовинні міста. Одними з найвідоміших є Фес, Марракеш, Рабат, Танжер і Касабланка.

Гора Тубкаль / фото Canva

Чому Марокко часто згадують у контексті міграції до Європи?

Через близькість до Іспанії Марокко вже багато років залишається одним із головних маршрутів нелегальної міграції до Європейського Союзу. Найчастіше люди намагаються потрапити до іспанських анклавів Сеути та Мелільї, які мають єдині сухопутні кордони ЄС з Африкою.

Нова хвиля масових переходів до Сеути сталася наприкінці липня 2026 року. Тоді Іспанія була змушена направити до Сеути військових для посилення охорони кордону. Частина мігрантів намагалася дістатися анклаву морем, використовуючи надувні камери та інші плавзасоби, інші проривалися через ворота в прикордонній огорожі.

Через масовий наплив людей сили цивільної гвардії Іспанії виявилися перевантаженими, а, за повідомленнями іспанських ЗМІ, кордон могли перетнути від 2 до 3 тисяч мігрантів. Щонайменше 9 людей загинули, намагаючись дістатися Сеути, зокрема під час спроб потрапити до анклаву через пляж Тарахаль. Масовий прорив викликав занепокоєння серед місцевих жителів: частина магазинів тимчасово зачинилася, а деякі підприємці організували охорону своїх закладів, побоюючись можливих заворушень.