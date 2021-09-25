Мальта выдает годовые визы фрилансерам: опция стала доступной для украинцев

Мальта вводит визы для "цифровых кочевников" из всех стран мира. Раньше сюда для удаленной работы могли приезжать только работники из ЕС.

Визу выдавать в год. Впоследствии ее можно будет даже продлить.

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Требования для получения визы на Мальте

Мальта возобновила выдачу виз "цифровым кочевникам". Чтобы податься на визу, кандидаты должны доказать, что они могут работать удаленно. То есть при подаче документов нужно предоставить трудовой договор с иностранной компанией или подтверждения наличия собственной зарубежной фирмы.

Кроме того, обязательно:

получать не менее 2700 евро в месяц;

иметь страховку;

договор аренды жилья на весь срок пребывания.

Отправить заявку можно онлайн. Для этого надо заполнить форму на сайте.