Для получения денег необходимо забронировать номер непосредственно через желаемый местный отель. Об этом сообщили в Министерстве туризма Мальты.

Читайте также 7 невероятных мест Мальты: удивительные фотографии

Мальта будет платить туристам

Власть страны предоставит по 100 евро гостям, которые будут проживать в пятизвездочных отелях. Еще столько же туристы получат от самого отеля.

Постояльцы отелей с четырьмя звездами могут рассчитывать на 150 евро, а с тремя – 100 евро.

Справка. Согласно данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, доля туризма в экономике Мальты составляет 27%.

Ситуация с коронавирусом в Мальте

Согласно данным правительства страны, с начала пандемии в Мальте зафиксировали 29 548 случаев заражения коронавирусом.

Победить смертельную болезнь смогли 28 610 граждан. Умерли – 402 человека.

В Министерстве туризма страны ожидают снятия большинства карантинных ограничений до 1 июня.

Накануне немецкий Институт имени Роберта Коха исключил Мальту из списка государств с высоким уровнем риска заражения коронавирусом.