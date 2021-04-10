Для отримання грошей необхідно забронювати номер безпосередньо через бажаний місцевий готель. Про це повідомили у Міністерстві туризму Мальти.

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Мальта платитиме туристам

Влада країни надасть по 100 євро гостям, які проживатимуть у п'ятизіркових готелях. Ще стільки ж туристи отримають від самого готелю.

Постояльці готелів з чотирма зірками можуть розраховувати на 150 євро, а з трьома – 100 євро.

Довідка. Згідно з даними Всесвітньої ради з туризму і подорожей, частка туризму в економіці Мальти становить 27%.

Ситуація з коронавірусом у Мальті

Згідно з даними уряду держави, з початку пандемії у Мальті зафіксували 29 548 випадків зараження коронавірусом.

Перемогти смертельну хворобу змогли 28 610 громадян. Померли – 402 людини.

У Міністерстві туризму країни очікують зняття більшості карантинних обмежень до 1 червня.

Напередодні німецький Інститут імені Роберта Коха виключив Мальту зі списку держав з високим рівнем ризику зараження коронавірусом.