Для отримання грошей необхідно забронювати номер безпосередньо через бажаний місцевий готель. Про це повідомили у Міністерстві туризму Мальти.
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Мальта платитиме туристам
Влада країни надасть по 100 євро гостям, які проживатимуть у п'ятизіркових готелях. Ще стільки ж туристи отримають від самого готелю.
Постояльці готелів з чотирма зірками можуть розраховувати на 150 євро, а з трьома – 100 євро.
Ситуація з коронавірусом у Мальті
- Згідно з даними уряду держави, з початку пандемії у Мальті зафіксували 29 548 випадків зараження коронавірусом.
- Перемогти смертельну хворобу змогли 28 610 громадян. Померли – 402 людини.
- У Міністерстві туризму країни очікують зняття більшості карантинних обмежень до 1 червня.
Напередодні німецький Інститут імені Роберта Коха виключив Мальту зі списку держав з високим рівнем ризику зараження коронавірусом.