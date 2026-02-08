В апреле – 20 градусов тепла: этот греческий остров туристы сравнивают с итальянским Амальфи
- Греческий остров Лерос, расположен ближе к Турции, напоминает итальянский городок Амальфи и имеет температуру 20°C в апреле.
- Лерос был оккупирован Италией с 1912 по 1943 год, что повлияло на архитектуру и традиции острова, а добраться до него можно паромом из Родоса или Афин.
В Греции есть тихий остров, который гораздо спокойнее, чем соседние курорты. Вместо переполненных туристами улиц Миконоса или Санторини, можно наведаться в уютный остров, который так же выглядит невероятно красиво.
Путешественники говорят, что греческий остров Лерос напоминает им итальянский городок Амальфи, пишет Express. Преимуществом острова является то, что уже в апреле температура достигает 20°C тепла, поэтому является прекрасным местом для весеннего путешествия.
Чем может поразить остров Лерос?
Сразу стоит заметить, что остров расположен ближе к Турции, чем к материку, поэтому полет покажется немного длиннее. Однако путешественники будут вознаграждены невероятным местом.
Остров сравнивают часто с Италией, а не Грецией. На это есть историческое объяснение. Лерос был оккупирован Италией между Первой и Второй мировыми войнами, с 1912 по 1943 год, во времена правления Муссолини, благодаря своему стратегическому расположению в восточном Средиземноморье.
Тогда Италия укрепила остров, использовала его как свою главную военно-морскую базу и создала новый город под названием Лакки. В отличие от типичных узких греческих переулков, в Лакки широкие бульвары, площади и здания в стиле ар-деко. Италия на греческом острове проявляется не только в архитектуре. Страна оставила след в местных традициях.
В меню часто можно найти пасты со свежими морепродуктами: лингвини с морским ежом, пасту с креветками или равиоли с морским окунем.
Агия-Марина – прекрасное место, которое называют одним из самых живописных на греческих островах. Несколько лет назад тропу смыло оползнем, поэтому туда можно добраться на лодке из соседнего Диос-Лискария.
На малоизвестном острове нет международного аэропорта. Добраться до него можно сев на паром из соседнего Родоса. Паром из Афин курсирует четыре раза в неделю, а дорога длится примерно 8 часов.
Где любят отдыхать местные греки?
Греки часто предпочитают остров Серифос за его многочисленные пляжи и аутентичную атмосферу, пишет Lonely Planet. Регион Ретимно на Крите славится своими незаполненными пляжами и культурными достопримечательностями, такими как монастырь Мони-Превели. А вот остров Иос становится популярным среди туристов благодаря своим культурным городам и историческим памятникам.
