Вместо Рима все едут сюда: малоизвестный город в Италии бьет туристические рекорды

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Равенна славится тем, что здесь находится целых 8 объектов, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Подробнее об этом городе рассказало издание Travel Off Path.

Что известно о Равенне?

Равенна – один из важнейших исторических городов Италии, который долгие годы оставался малоизвестным среди туристов. В свое время она была центром не одного, а сразу трех могущественных государств – Западной Римской империи, Остготского королевства и Византийской Италии. Каждый из этих периодов оставил свой след в современной Равенне. Город расположен в регионе Эмилия-Романья, центром которого является известная Болонья.

В прошлом году Равенну посетили 300 тысяч туристов, а в 2026 году количество посетителей продолжает расти. Все больше иностранцев узнают о Равенне и стремятся увидеть ее своими глазами.

Роспись в соборе Святого Виталия / Фото Michele Spada

Что интересного есть в Равенне?

Равенна может похвастаться невероятной концентрацией древних памятников, 8 из которых находятся под охраной ЮНЕСКО. Туристам обязательно стоит посетить:

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Собор Святого Виталия – настоящую жемчужину 6 века с византийскими мозаиками; Мавзолей Галлы Плацидии, украшенный древнейшими из сохранившихся равеннских мозаик; Базилику Сант-Аполлинаре-Нуово, построенную в конце 5 – начале 6 веков правителем Равенны королем Теодорихом Великим в качестве его придворной церкви; Неонианский баптистерий – один из наиболее хорошо сохранившихся раннехристианских памятников в Италии; Арианский баптистерий – восьмиугольное здание с удивительным потолком; Архиепископскую часовню, украшенную раннехристианскими мозаиками; Мавзолей Теодориха, построенный около 520 года нашей эры для остготского короля Равенны; Базилику Сант-Аполлинаре-ин-Классе, расположенную в пригороде Равенны.

Мавзолей Галлы Плацидии / Фото Heilige Miesmuschel

Помимо объектов ЮНЕСКО, в Равенне есть еще много интересного. Например, именно здесь в 1321 году скончался автор "Божественной комедии" Данте Алигьери, а его гробницу можно посетить совершенно бесплатно. Под землей в Равенне находится уникальный Археологический музей, который обнаружили совершенно случайно в 1993 году во время строительных работ по созданию подземной парковки.

Даже обычная прогулка по улицам древнего города станет интересным открытием, ведь здесь никто не помешает спокойно любоваться архитектурой и делать красивые фото в любом месте.