Замість Риму всі їдуть сюди: маловідоме місто в Італії б'є туристичні рекорди

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Равенна славиться тим, що тут є аж 8 об'єктів, які належать до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Детальніше про це місто розповіло видання Travel Off Path.

Що відомо про Равенну?

Равенна – це одне з найважливіших історичних міст Італії, яке багато років залишалося маловідомим серед туристів. Свого часу воно було центром не однієї, а одразу трьох могутніх держав – Західної Римської імперії, Остготського королівства та Візантійської Італії. Кожен з цих періодів залишив свій слід у сучасній Равенні. Місто розташоване у регіоні Емілія-Романья, центром якого є відома Болонья.

Минулого року Равенну відвідало 300 тисяч туристів, а у 2026 році кількість відвідувачів продовжує зростати. Усе більше іноземців дізнаються про Равенну і прагнуть побачити її на власні очі.

Розпис у Соборі Святого Віталія / Фото Michele Spada

Що цікавого є у Равенні?

Равенна має шалену концентрацію стародавніх пам'яток, 8 з яких охороняються ЮНЕСКО. Туристи обов'язково мусять відвідати:

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Собор Святого Віталія – справжню перлину 6 століття з візантійськими мозаїками; Мавзолей Галли Плацидії, який оздоблений найдавнішими зі збережених равеннських мозаїк; Базиліку Сант-Аполлінаре-Нуово, побудовану в кінці 5 – на початку 6 століть правителем Равенни королем Теодоріхом Великим як його придворна церква; Неоніанський баптистерій – одну з найкраще збережених ранньохристиянських пам'яток в Італії; Аріанський баптистерій – восьмикутну будівлю з дивовижною стелею; Архиєпископську каплицю, яка прикрашена ранньохристиянськими мозаїками; Мавзолей Теодоріха, який був збудований близько 520 року нашої ери для остготського короля Равенни; Базиліку Сант-Аполлінаре-ін-Классе, яка розташована у передмісті Равенни.

Мавзолей Галли Плацидії / Фото Heilige Miesmuschel

Окрім об'єктів ЮНЕСКО, Равенна має ще багато цікавого. Наприклад, саме тут у 1321 році помер автор "Божественної комедії" Данте Аліг'єрі, а його гробницю можна відвідати абсолютно безкоштовно. Під землею у Равенні розташований унікальний Археологічний музей, який знайшли абсолютно випадково у 1993 році під час будівельних робіт для підземного паркінгу.

Навіть звичайна прогулянка вулицями стародавнього міста стане цікавим відкриттям, адже тут ніхто не заважатиме спокійно милуватися архітектурою і робити красиві фото у будь-якому місці.