Большинство никогда не слышало об этих местах: 5 локаций в Европе для летнего отдыха

Каждое лето одна и та же картина: Санторини задыхается от круизных лайнеров, Барселона объявляет туристические ограничения, очереди в Колизей растягиваются на несколько кварталов еще до открытия касс. Но Европа больше, чем мы видим в соцсетях. За пределами раскрученных маршрутов она остается аутентичной и гостеприимной ко всем, кто собрался ее исследовать.

Популярный туристический путеводитель Lonely Planet рассказал о малоизвестных местах в Европе, которые станут для вас настоящим открытием этим летом. Здесь нет толп туристов, очередей и завышенных цен.

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Куда поехать летом в Европе, чтобы отдохнуть без толп?

Юлийские Альпы, Словения. Словения несправедливо прячется в тени популярных Италии и Австрии. Но именно благодаря этому, здесь можно наслаждаться удивительной красотой природы наедине. Лето – это лучшее время, чтобы исследовать Юлийские Альпы и Национальный парк Триглав. Восхождение в горы и прогулки по живописным долинам можно совместить с купанием в живописных озерах Бохинь и Блед.

К слову, озеро Бохинь признали самым красивым малоизвестным озером Европы. Этот кристально чистый водоем окружен могучими горами, которые покрыты лесами. Куда ни глянь – пейзажи поражают.



Озеро Бохинь в Словении / Фото @andrearogalas

Альта-Бадия, Италия. Долина Альта-Бадия в Южном Тироле – это альтернатива переполненным летом Доломитовым Альпам. Горы здесь не столь велики, но есть другое преимущество – гастрономия. Регион усыпан ресторанами из гида Мишлен, но есть здесь и обычные таверны, которые предлагают очень вкусную и недорогую еду.

Зимой Альта-Бадия является популярным горнолыжным курортом, но летом здесь тоже очень интересно. Туристы могут покататься на канатной дороге, отправиться в велопрогулку или пойти в горы. Для экстремалов здесь есть via ferrata, что в переводе означает "железный путь", – это подъем по скалам благодаря стальному страховочному тросу, металлическим лестницам и подвесным мостам.



Курорт Альта-Бадия / Фото Mostovyi Sergii Igorevich, Shutterstock

Минью, Португалия. Провинция Минью – это совершенно другая Португалия, чем в Лиссабоне или Алгарве. Португальцы обожают этот край зеленых холмов, вкусной кухни и традиционной культуры. Кроме того, Минью является родиной известного "зеленого вина" Vinho Verde. Это легкий напиток с небольшим количеством алкоголя, который идеально подходит в жару.

В провинции Минью есть много старых городов, которые сохранили красивую архитектуру и спокойную атмосферу. Туристам стоит посетить Брагу, которая является идеальной стартовой точкой для исследования региона, Понте-де-Лима, где есть древний римский мост, Гимарайнш и Виана-ду-Каштелу.

Одна из улиц города Гимарайнш / Фото Depositphotos

Ла-Риоха, Испания. Эта провинция славится своими виноградниками и винодельнями в стиле замков. Местность идеально подойдет для спокойного отдыха на природе и винных дегустаций. Если хочется больше городского шума, то в Логроньо есть много баров, где подают различные виды вина и закуски.

Для лучшего исследования региона эксперты советуют отправляться из Бильбао в винные магазины Аро, дальше ехать в Брионес, где можно посетить разрушенный замок и музей вина Vivanco. Также стоит остановиться в средневековой Лагуардии и посетить местные винодельни.

Винодельческий испанский регион Ла-Риоха / Фото Depositphotos

Полуостров Пелион, Греция. Это идеальная локация для туристов, которые хотят отдохнуть в Греции без толп и переполненных пляжей. Полуостров Пелион на берегу Эгейского моря более популярен среди греков, а не иностранцев. Здесь есть тихие уединенные курорты, чистое море и красивая природа. Пляжный отдых можно совместить с исследованием горной части полуострова и колоритных поселков.

Полуостров Пелион в Греции / Фото Depositphotos

В Европе на самом деле спрятано еще немало неизвестных локаций, фотографии из которых не найдешь у каждого второго в инстаграме. Именно такие места дарят больше всего эмоций и аутентичный опыт.