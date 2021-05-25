Без коралловых рифов и туристов: что уничтожает Мальдивы и Океанию

Мальдивы могут исчезнуть к концу XXI века, уверяют ученые. Но это же касается не только этих островов, но и нескольких других наций, которые под большой угрозой. Климат меняется, уровень моря поднимается все выше и уже скоро океан может похоронить их под волнами.

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Республика Мальдивские острова, которая у многих ассоциируется с райским отдыхом в вилле у моря, может исчезнуть и пойти на дно. "Если так продолжится, мы не выживем", – о такой перспективе до 2100 года заявила министр технологий, окружающей среды и изменения климата Аминат Шауна.

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Угроза для рая 80% мальдивских островов находятся только в метре над уровнем моря. Это делает их особенно уязвимыми перед его неизбежным ростом. 97% островов сообщали об эрозии, 90% – о затоплениях, 64% – о серьезной эрозии.

"Такая ситуация угрожает" нашей прибыли, питанию и выживанию", – сказала Шауна.

Через каких-то 20 лет на Мальдивах может не быть коралловых рифов (250 видов кораллов и 2000 видов рыб!), а вода в колодцах становится все солонее. Штормы, как и повсюду – сильнее. 10 лет назад, вспоминают местные, дожди шли только летом. Теперь – в любое время и еще и с наводнениями. На 2020 год, 60-70% рифов уже было уничтожено. Рифы дают приют рыбам и являются первой линией обороны при циклонах.

Мальдивы живут на передовой изменений климата, это государство из 1190 островов /Скриншот Youtube

Мальдивы ввели несколько программ для адаптации к изменениям климата. Это и защита побережья, общественные программы для повышения устойчивости. "Если мы сможем это сделать, то и мир сможет это сделать", – уверена чиновница. "Мы хотим принять участие в этих усилиях по смягчению последствий", – добавила она.

Страна объявила о целях сократить вредные выбросы на 26% и дойти до нулевых выбросов к 2030 году. Также там действует программа "Трех R: reduce, reuse, recycle" (уменьшить, повторно использовать, переработать – 24). Это еще называется "круговая экономика". Многие курорты привлекают для этого даже иностранных туристов.

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Те ресурсы, которые в других местах выбрасывают, на Мальдивах все равно собирают, потому что придерживаются безотходности. Дерево и металл, например, идут на ограждения и мебель. Воду перерабатывают биологические отходы – навоз для земли. "Скоро остров Худуранфуши будет совсем без пластика", – говорят местные работники.

С другой стороны, Мальдивы используют очень много дизеля, что почти сводит выше описанные старания на нет. В этом аспекте, страна в топе по выбросам углерода в атмосферу. Чтобы изменить ситуацию, правительство с международными партнерами развивает сеть солнечных батарей на 50 из 160 островов. Некоторые курорты, такие как Кудаду Мальдивы, питаются на 100% солнечной энергией.

Но если основные нарушители не изменят подхода, больших усилий будет мало, чтобы их спасти от исчезновения.

Придет день, когда мы исчезнем: история Тувалу

В самые жаркие дни, Лейту Франк не может даже вдохнуть. Она – домохозяйка и мать пятерых детей – выходит из своего бетонного дома, где нет воздуха, чтобы уловить ветерок, пишет The Guardian. Это возможно разве что в деревянной лачуге у воды. Она смотрит на песок, который постепенно исчезает.

"Море съедает весь песок. Когда мы были маленькими, его было много, – говорит Лейту. – Мы могли плавать, видеть кораллы. Сейчас все время облачно, а кораллы – мертвы".

Наглядная демонстрация роста уровня моря относительно пляжа / Фото E-International Relations

Местные уверены, что их нация постепенно тонет. И вообще, "Тувалу тонет" стало местной поговоркой.

Этот крошечный архипелаг – находится на передовой изменений климата в Океании. Не более чем точка посередине, между Гавайями и Австралией. Там живет лишь 11,5 тысяч человек. Из независимых государств меньше живет только на Науру – 10,6 тысячи и в Ватикане – 801 человек.

Большинство граждан Тувалу проживает на самом большом острове Фонгафале, а общая же площадь страны – менее 26 тысяч километров квадратных. Из девяти коралловых островов, два уже на грани гибели, говорит правительство. Они поднимаются над водой едва ли на три метра и простираются всего на 20, а потому очень уязвимы к эрозии и подъему уровня моря.

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Если начинается шторм, то он просто "поглощает" страну, говорят местные, потому что ветры бьют одновременно с востока и Запада. Многим снятся кошмары, что море утопит Тувалу навсегда. И это может произойти уже в следующем поколении. По словам ученых, Тувалу (как и Мальдивы) может стать непригодным для жизни через 50-100 лет.

Мощные наводнения и затопления стали уже привычным явлением / Фото Loop Tonga

Даже те островитяне, которые не верили в изменение климата, убедились в этом, поскольку сама их жизнь становится сложнее.

Мы из маленькой страны. Все, что мы хотим – чтобы большие страны уважали нас и думали о нашей жизни,

– говорят они.

ООН классифицирует Тувалу "как наименее развитую страну без ресурсов для борьбы с изменениями климата". Тувалу почти полностью опирается на иностранную помощь, пожертвования ООН и соседних стран. Это большая часть ВВП государства. Перспективы трудоустройства и обучения на островах ограничены.

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Те, кто может себе позволить, переезжают на Фиджи, в Австралию или Новую Зеландию. Маленькое Тувалу переживает большой "отток мозгов". Впрочем, кое-кто из молодежи все равно возвращается домой, чтобы попытаться что-то изменить. 2000 граждан Тувалу уже постоянно живут в Новой Зеландии. Это "население мигрантов" удваивается каждые пять лет.

Дом правительства в Фунафути / Фото RNZ

Самый большой дом в столице Фунафути – это правительственная резиденция. Белый монолит в три этажа. Также там есть офисы депутатов страны. Основная политика страны – оставаться на острове, несмотря ни на что. До коронавируса, Тувалу посещали где-то 2000 туристов в год.

Вода, пища, спасение

Почва на Тувалу-соленая и пористая, что делает посадку культур бесполезным делом. Урожайность овощей и фруктов, которые там все же растут, падает. Продукты и даже местную еду – такую как маниоку или таро – надо импортировать за большие деньги. Также Тувалу страдает от засух и недостатка дождевой воды, от которой полноценно зависит.

Недостаток пищи и отравление Обычный чек на еду за две недели – 200 австралийских долларов (или 4263 грн – 24). И сумма постоянно растет, потому что плоды хлебного дерева, бананов и пандануса падают, не созрев. Они уже гнилые и несъедобные. Рифовая рыба может отравиться водорослями, а затем отравить человека и вызвать тяжелую болезнь. Около 10 тувалуанцев еженедельно отравляются такой рыбой.

Поэтому в местном госпитале основали специальный департамент, изучающий влияние изменений климата на людей. Там говорят, что рыба начала есть опасные водоросли 10 лет назад, когда погода стала резко колебаться. Это повлияло на смерть кораллов. Изменение климата принесло с собой лихорадку денге, болезни глаз, грипп.

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Жара грозит тепловыми ударами, обезвоживанием и высыпанием, говорят местные врачи. Строительство морской стены для защиты админрайона столицы при поддержке ПРООН постоянно откладывается. У местного совета есть план углубления дна и рекультивации земель на острове Фонгафале.

Цель –. Но реализация стоит. Таких денег, конечно, нет. Впрочем, отчет 2018 года говорит, что территория страны немного увеличилась в размерах. Острова, как и люди, адаптируются к повышению уровня моря, изменяя форму.

Другие идеи – создание плавучего острова, возведение "энергетической стены" из отходов австралийских шахт. Она должна "разбивать" мощность моря, когда оно накатывает на острова. Но никто не объясняет, как рифы могут это пережить. Эвакуация тоже возможна, но она рассматривается исключительно, как крайняя мера.

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Над жителями Тувалу шутят, что они станут первыми в мире климатическими беженцами. Но это не так. Последний доклад Межправительственной группы ООН предостерегает: следующие 12 лет глобальное потепление должно сохраняться на уровне 1,5 градуса Цельсия, чтобы удалось избежать катастрофических климатических изменений.

Мир хочет нас игнорировать и вести себя так, будто нас не существует. На климатических переговорах иногда приходилось сидеть до 7 утра, чтобы Тувалу хотя бы выслушали. Мы не можем им позволить,

– говорит министр окружающей среды Тувалу Сосеала Тинилау.

Фиджи неоднократно предлагал стране переселение на свои земли, на 1200 км южнее. Но правительство Тувалу не приняло это предложение. Австралия была готова предоставить полное гражданство тувалуанцам в обмен на право ловить рыбу. Это было отвергнуто как "имперское мышление".

Не существует плана Б

Переселение, уверен бывший глава правительства Тувалу Энеле Сопоага, не решит проблему. Потому что в индустриальных обществах люди просто увеличат потребление, что будет даже хуже. Но для его страны, плана Б просто не существует. Власть сейчас концентрируется исключительно на адаптации к меняющимся климатическим условиям.

Сопоага, впрочем, уверен: "Мы сделали этот остров очень красивым, привлекательным. И он продолжит заселяться поколениями тувалуанцев, которые еще придут". И с неба он действительно такой. Но на земле песок врезается в бетон взлетно-посадочной полосы, трава пытается выжить, земля очень хрупкая. Воздух толкает людей домой, в темные интерьеры.

Девочка на берегу Тувалу / Фото Social Documentary

А вокруг, со всех сторон, доминирует море. Сопоага любит называть Тувалу "современной Атлантидой". Из-за хрупкости почвы, вода просачивается сквозь землю", – описывает фотограф Шон Галлахер, который снимал на островах.

Метеорологи говорят, что самые большие проблемы сейчас – повышение температуры воздуха, более интенсивные и частые штормы, и уменьшение количества осадков. Низко расположенные районы столицы Фунафути уже переживают частичное затопление. Во время приливов уже несколько десятилетий происходят серьезные наводнения, пишет CNN.

Молодежь намерена мигрировать ради следующих поколений, но старые люди не хотят двигаться. Боятся потерять свою идентичность,

– говорит Никотем Иона, главный метеоролог страны.

Однажды, уверены тувалуанцы, их тихоокеанский рай исчезнет, а многого уже нет. В заброшенных домах теперь резвятся дети тех, кто еще остался. "Это невероятное, забытое место. Там замедлилось время, люди выглядят более беспечными", – говорит Галлахер.

Кому еще в Океании грозит затопление

Тувалу не одни в этой беде. Как минимум еще несколько наций в Океании под угрозой исчезновения из-за роста уровня моря в XXI веке. Это, например, Федеративные Штаты Микронезии. Они состоят из четырех основных атоллов: Яп, Чуук, Понпей и Косрае. Страна теряет землю в три раза быстрее, чем другие.

У ФШМ уровень моря растет не на 3,1, а на 10 мм в год. Жители вулканических Маршалловых островов в центральной части Тихого Океана точно знают – им либо придется строить новые искусственные острова, или переселяться. Или поднять существующие.

Некоторые исследования говорят о возможном повышении уровня до 16 мм к 2045 году. Другая проблемная нация – Палау, архипелаг из 700 островов. Там рост составил 9 мм с 1993 года (далее – от 5,5 до 13,8 мм к 2050 году).

Карта региона Океания / Карта Phys.org

Описанное выше Фиджи тоже на передовой климатических кризисов. Там проблема в тропических циклонах, подтоплении и эрозии. Кое-где население переселяется вглубь островов, на более высокие места. Штормы и тайфуны также очень угрожают государству Вануату (однажды циклон Пам уничтожил 90% зданий на главном острове).

Но больше всего пострадала страна Соломоновы острова – она уже потеряла пять атоллов. Поднятие воды в год. Села вынуждены переселяться, потому что их земли оказываются под водой.

Наводнение на Кирибати / Фото The Diplomatic Affairs

Первой страной Океании, которая может полностью погрузиться в воды океана, является Кирибати. Она состоит из 33 островов площадью 800 квадратных километров и высотой над уровнем моря всего 3 метра. Море уже поглотило часть побережья и поднимается на рекордную высоту – 1,2 сантиметра в год. Кирибати может скоро стать непригодной для жизни.