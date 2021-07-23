Придется заплатить, чтобы покинуть остров: Мальдивы вводят для туристов налог на выезд

Власти Мальдивской республики решили ввести налог на выезд из островов. Это будет касаться, как граждан, так и туристов.

Налог будет включен в стоимость билета и заменит аэропортовые сборы. Как известно, нововведение вступит в силу с 1 января 2022 года.

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Налог на выезд будет взиматься с 1 января 2022 вместо аэропортового сбора со всех пассажиров, вылетающих из Мальдивских островов, – говорится в сообщении.

Отмечается, что дети до 2 лет и лица с дипломатической неприкосновенностью – освобождаются от налога.

Сколько придется заплатить за выезд

Из всех граждан и туристов, путешествующих бизнес-классом, будет взиматься 60 долларов США. Путешественники первого класса должны заплатить 90 долларов. Для тех, кто летит экономклассом, налог составит 30 долларов, а для граждан Мальдив – 12 долларов.

Размер налога для туристов, которые будут лететь частными самолетами – 120 долларов.

Условия въезда на Мальдивы

По данным консульской службы МИД Украины, с 10 сентября 2020 обязательным условием для въезда на территорию островного государства является наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не позднее, чем за 96 часа до вылета.

Также в аэропорту прибытия необходимо пройти температурный скрининг и соблюдать первоочередных противоэпидемических мер личной безопасности.

Чтобы получить визу по прибытии, нужно подтвердить бронирование в одном из официально зарегистрированных курортов.

Кроме того, с 15 июля на Мальдивах введена так называемая электронная "Декларация о состоянии здоровья путешественника", которая должна быть представлена ​​в электронном виде в Миграционную службу Мальдив за 24 часа до прилета / вылета.

Заполнить и подать эту декларацию можно на официальном вебсайте Миграционной службы, перейдя по ссылке https://imuga.immigration.gov.mv/

Отметим, ранее стало известно, что Мальдивским островам грозит исчезновение. Если не бороться с изменениями климата, неутешительные прогнозы станут реальностью еще до конца XXI века.

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