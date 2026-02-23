3000 солнечных часов в год: какой испанский город является лучшим в Европе

Столица Испании возглавила список лучших туристических направлений Европы 2026 года. Мадрид отметили как город, который сочетает в себе богатое историческое наследие, яркую культуру и особый стиль жизни.

Среди символов города – величественный Королевский дворец, оживленная площадь Пласа-Майор и один из самых известных парков страны – Эль-Ретиро, пишет Express.

Читайте также 10 лучших городов для жизни в 2026 году: все они в Европе

Почему туристам стоит увидеть Мадрид?

Парк, занимающий 140 гектаров, когда-то принадлежал испанской монархии, но с 1868 года стал открытым для всех желающих и превратился в любимое место отдыха горожан и туристов.

Самым большим общественным парком столицы является Каса-де-Кампо. Его территория в 14 раз больше площади Монако. Для сравнения, он в пять раз превышает Центральный парк в Нью-Йорке и вдвое – Булонский лес в Париже.

На территории расположены зоопарк и парк развлечений, поэтому это делает его одним из самых масштабных городских пространств для досуга в Европе.



Мадрид понравится многим туристам / Фото Pexels

Мадрид также славится своими музеями. Здесь расположены одни из самых высоких культурных учреждений Испании – музей Прадо, музей королевы Софии, а также музей иммерсивного искусства кочевников.

Кухня является не менее важной частью испанской столицы. Туристы с удовольствием пробуют традиционные бокальдийо де кальмары (сэндвич с кальмарами), тортилью и чуррос.

Первое место Мадрид возглавил в списке благодаря интересным местам и пространству, где туристы смогут открыть для себя немало нового. А еще город насчитывает более 3000 солнечных часов в год, а солнце изрядно привлекает туристов, поскольку позволяет гораздо лучше узнать атмосферу местности.

Какие еще испанские города красивые весной?

Валенсия известна комплексом Город науки и искусств, архитектурой Сантьяго Калатравы и отмечается 300 солнечными днями в год, пишет In Journal. Барселона славится средиземноморской атмосферой, парком Гуэль, Собором Святого Семейства и творениями Антонио Гауди.

Что еще стоит прочитать?