На Мадейре будут принимать туристов, привитых любой вакциной против COVID-19

Популярный португальский остров Мадейра разрешит въезд туристам, привитым любой вакциной против COVID-19. Не только той, что одобренная Европейским Союзом.

Такое решение было принято из-за того, что ЕС не включил Covishield, произведенную Институтом сыворотки в Индии, в список одобренных вакцин. Дело в том, что около 5 миллионов британцев, которые любят отдыхать на Мадейре, привиты именно этим препаратом.

Читайте также Автотуризм – тренд лета 2021: какую машину выбрать для странствий по Украине

ЕС, который запустил на прошлой неделе цифровой COVID-сертификат, пока позволил только четыре вакцины – Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Континентальная Португалия принимает только их, но на Мадейру могут приехать и те, что получили прививки другими вакцинами, например, Sinovac или Covaxin.

Все будут приняты, поскольку если миллионы будут привиты этими вакцинами, уровень их защиты будет похож на другие, – заявил Педро Рамос, министр здравоохранения Мадейры.

Отмечается, что государства-члены могут принять решение о расширении сертификата европейским путешественникам, вакцинированным другими препаратами.

Напомним, ранее Совет Европейского Союза обновил список "зеленых" стран, с которыми ЕС рекомендуется постепенно снимать коронавирусные ограничения.

Кроме того, КМИС провел социологический опрос, который показал, где планируют отдыхать украинцы в 2021 году.