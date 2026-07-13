24 Канал имел возможность пообщаться с Виталием Щербой. Исследователь-экскурсовод, а также автор блога "Город за воротами" рассказал о том, как он заставляет туристов и горожан влюбиться в другой Львов. Тот, который мы обходим вниманием, ведь даже не подозреваем, какие сокровища порой скрываются за самыми обычными старыми дверями или роскошными коваными воротами.

Я стараюсь популяризировать не туристический Львов

Как ты пришел к формату экскурсий именно по подъездам Львова – с чего все началось?

С началом полномасштабного вторжения я начал более тщательно исследовать свое, локальное. Все началось с хобби, которое стало для меня терапевтическим и ресурсным. Во время ежедневных прогулок я заглядывал в подъезды и осознавал, что за воротами скрыт другой мир, заслуживающий внимания, после чего начал делиться находками в инстаграме, и мне стали писать желающие увидеть "город за воротами". С 2023 года начал заниматься экскурсионной деятельностью, но старался и стараюсь популяризировать не туристический Львов, в частности прогулки по львовским подъездам

Что такого есть в подъездах, чего люди обычно не замечают, даже проходя мимо каждый день?

Люди проходят мимо домов каждый день, но мало кто заглядывает внутрь, а внутри целый мир: витражи, росписи, лепнина, коверные изделия, плитка и другие детали и атрибуты, сохранившиеся еще со времен Австро-Венгерской империи

Помнишь подъезд, увидев который ты подумал: "Вот это нужно показать всем"? Чем он особенный?

Трудно выбрать один подъезд, их множество, но один из любимых расположен на улице Нечуя-Левицкого, 19 и точно заслуживает внимания каждого. Ведь это пример того, как может выглядеть подъезд с полностью отреставрированными росписями на потолке и стенах. Но это, конечно, при условии, что в доме есть ответственные жильцы, которые ценят культурное наследие. Настоящий пример для подражания. Мечтаю, чтобы все львовские дома так выглядели.



Подъезд на улице Нечуя-Левицкого – один из самых любимых / Фото предоставлено Виталием

Какая самая интересная история или фраза от жильцов ты услышал во время таких экскурсий?

Жительница дома на улице Патриарха Димитрия Яремы рассказывала, как благодаря неравнодушию ее отца им удалось сохранить невероятную роспись с ангелочками на потолке, ведь когда приходил советский ЖЭК, чтобы побелить, житель выходил в подъезд и препятствовал их работе, в результате роспись не была уничтожена. Прямая речь: "Если мне придется ночевать в подъезде ради сохранения, то я это сделаю".

В дом на улице Коперника я пытался попасть два года

Как ты договариваешься о посещении и какие правила сразу озвучиваешь группе, чтобы не нарушать частную жизнь и не мешать людям?

По-разному, нет единой универсальной формулы, но я стараюсь заранее наладить контакт с жильцами. Когда это невозможно или не получается, то подбираю код, звоню в домофон или жду, когда жилец будет входить или выходить. Во время экскурсий я показываю только проверенные локации, в которые мы гарантированно попадем с экскурсантами; в начале экскурсии я объясняю важность соблюдения тишины и провожу экскурсии только для мини-групп.

Бывают ли моменты, когда жильцы против или возникает напряжение – и как ты по-человечески выходишь из этой ситуации?

Да, бывают. И, как правило, жильцы нейтрально относятся к посещениям. Но бывают случаи, когда они категорически отказывают. Но я довольно настойчив, поэтому даже после нескольких отказов я снова попробую свои силы.

В дом на улице Коперника, который закрывается на ключ, я пытался попасть два года, и мне все-таки удалось. Главное – говорить правду, быть вежливым, объяснить, почему для тебя важно попасть в подъезд и в чем заключается цель твоего визита.

Подъезды часто скрывают много красоты / Фото, предоставлено Виталием

Откуда ты берешь факты: архивы, старые планы / справочники, воспоминания жителей – и как проверяешь, где легенда, а где правда?

Информацию для экскурсий я черпаю из нескольких источников: исторических книг о Львове, цифрового медиаархива города и непосредственных воспоминаний жителей. Я сторонник того, чтобы на экскурсиях рассказывать только правдивые факты. Поэтому все, о чем рассказываю, я предварительно проверяю.

Что сегодня больше всего вредит историческим подъездам – и что реально могут сделать жители (маленькими шагами), чтобы сохранить их красоту?

Больше всего вредит историческим подъездам равнодушие их жителей, ведь бездействие медленно разрушает. Что можно сделать? Существует множество программ софинансирования от городского совета, которые предусматривают реставрацию входных ворот или отдельных деталей экстерьера и интерьера. Замечательно, когда жильцы объединяются в некий союз, например, в ОСМД, и совместными усилиями берегут и поддерживают подъезды в надлежащем состоянии.

Что для тебя значит быть экскурсоводом – и с каким впечатлением ты хочешь, чтобы люди уходили с твоих экскурсий?

Быть экскурсоводом для меня – значит неустанно исследовать город, влюблять и влюбляться во Львов, "охотиться" за каменными домами, передавать эстафету популяризации и открывать "город за воротами" другим.

Мне приятно, когда экскурсанты после прогулки замечают детали на фасадах, заглядывают в дома, делают фото, проявляют интерес к сохранению культурного наследия – значит, цель экскурсии достигнута, и тогда я счастлив!

Обратим внимание, что ранее Виталий называл нам 5 мест, которые стоит посетить во Львове. Этот маршрут понравится тем, кто не хочет ограничиваться только площадью Рынок.