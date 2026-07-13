24 Канал мав нагоду поспілкуватись з Віталієм Щербою. Дослідник-екскурсовод, а також автор блогу про "Місто за брамами" розповів про те, як він закохує туристів і містян в інший Львів. Той, який ми оминаємо увагою, адже навіть не підозрюємо, які скарби іноді ховаються за звичайнісінькими старими дверима або розкішними кованими брамами.

Я намагаюсь популяризувати не туристичний Львів

Як ти прийшов до формату екскурсій саме під'їздами Львова – з чого все почалось ?

З початком повномасштабного вторгнення я почав ґрунтовніше досліджувати своє, локальне. Усе почалось з хобі, яке стало для мене терапевтичними та ресурсними. Під час щоденних прогулянок я зазирав у під'їзди і усвідомлював, що за брамами прихований інший світ, який вартий уваги, після чого почав ділитись знахідками в інстаграмі, і мені почали писати охочі побачити "місто за брамами". З 2023 року почав займатись екскурсійною діяльністю, але намагався і намагаюсь популяризувати не туристичний Львів, зокрема прогулянки львівськими під'їздами

Що в під'їздах такого, чого люди зазвичай не помічають, навіть проходячи повз щодня?

Люди проходять повз будинки щодня, але мало хто зазирає всередину, а всередині цілий світ: вітражі, розписи, ліпнина, ковальство, плитка та інші деталі та атрибути, які залишились ще з періоду правління Австро-Угорської імперії

Пам'ятаєш під'їзд, після якого ти подумав: "Оце треба показувати всім"? Чим він особливий?

Важко обрати один під'їзд, їх безліч, але один з улюблених розташований на вулиці Нечуя-Левицького, 19 та точно вартий уваги кожного. Бо ж це приклад того, як може виглядати під'їзд з повністю відреставрованими розписами на стелі та стінах. Але це, звісно, за умови наявності у будинку відповідальних мешканців, які цінують культурну спадщину. Справжній приклад для наслідування. Мрію, щоб усі львівські будинки так виглядали.



Під'їзд на Нечуя-Левицького – один з найулюбленіших / Фото, надане Віталієм

Яка найцікавіша історія або репліка від мешканців, яку ти почув під час таких екскурсій?

Мешканка будинку на вулиці Патріарха Димитрія Яреми розповідала, як завдяки небайдужості її батька їм вдалось зберегти неймовірний розпис з ангеликами на стелі, бо ж коли приходив радянський ЖЕК, щоб забілити, мешканець виходив у під'їзд і перешкоджав їхній побілці, зрештою розпис не було знищено. Пряма мова: "Якщо мені доведеться ночувати у під'їзді заради збереження, то я це зроблю".

У будинок на Коперника я намагався потрапити два роки

Як ти домовляєшся про відвідування і які правила одразу озвучуєш групі, щоб не порушувати приватність і не заважати людям?

По-різному, немає єдиної універсальної формули, але я стараюсь попередньо налагодити контакт з мешканцями. Коли це неможливо або ж не виходить, то підбираю код, телефоную у домофон або ж очікую, коли мешканець буде заходити чи виходити. Під час екскурсій я показую лише перевірені локації у які ми гарантовано потрапимо з екскурсантами, на початку екскурсії я проговорюю важливість дотримання тиші та проводжу лише для мінігруп.

Чи бувають моменти, коли мешканці проти або виникає напруга – і як ти з цього виходиш по-людськи?

Так, буває. І, як правило, мешканці нейтрально ставляться до відвідин. Але бувають випадки, коли вони категорично відмовляють. Але я доволі наполегливий, тому навіть після кількох відмов я знову спробую свої сили.

У будинок на Коперника, який зачиняється на ключ, я намагався потрапити два роки, і мені таки вдалось. Головне говорити правду, бути ввічливим, пояснити, чому для тебе важливо потрапити у під'їзд та якою є мета твого візиту.

Під'їзди часто приховують багато краси / Фото, надане Віталієм

Звідки ти береш факти: архіви, старі плани/довідники, спогади мешканців – і як перевіряєш, де легенда, а де правда?

Інформацію для екскурсій я черпаю з кількох джерел: історичних книг про Львів, цифрового медіаархіву міста та безпосередніх спогадів мешканців. Я прихильник розповідати на екскурсіях лише правдиві факти. Тому усе, про що розповідаю, я попередньо перевіряю.

Що найбільше шкодить історичним під'їздам сьогодні – і що реально можуть зробити мешканці (малими кроками), щоб зберегти красу?

Найбільше шкодить історичним під'їздам байдужість їхніх мешканців, бо ж бездіяльність повільно руйнує. Що можна зробити? Є безліч програм співфінансування від міської ради, які передбачають реставрацію вхідної брами чи окремих деталей в екстер'єрі чи інтер'єрі. Чудово коли мешканці об'єднуються у формі певного союзу, до прикладу ОСББ, та спільними силами бережуть та підтримують у належному стані під'їзди.

Що для тебе означає бути екскурсоводом – і з якою думкою ти хочеш, щоб люди йшли з твоїх екскурсій?

Бути екскурсоводом для мене – означає невпинно досліджувати місто, закохувати та закохуватись у Львів, "полювати" за кам'яницями, передавати естафету популяризації та відкривати "місто за брамами" іншим.

Мені приємно, коли екскурсанти після прогулянки помічають деталі на фасадах, зазирають у будинки, роблять фото, проявляють інтерес до збереження культурної спадщини, значить мету екскурсії було досягнуто, тоді я щасливий!

Звернімо увагу, що раніше Віталій називав нам 5 місць, які варто відвідати у Львові. Цей маршрут сподобається тим, хто не хоче обмежуватись лише площею Ринок.