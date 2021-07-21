Культурные учреждения считают использование фрагментов картин нарушением прав. Они требуют удалить цифровые копии всемирных шедевров.

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Что известно о скандале с аудиогидами

Pornhub создал тематические аудиогиды под названием "Классическая обнаженная натура". Цель была довольно благородная: известная платформа надеялась таким образом "побудить людей чаще посещать художественные институты и внимательнее изучать классические произведения". Голосом продукта стала порноактриса и амбасадорка бренда Аса Акира.

Но с 6 музеев 2 это вкорне не понравилось. Французский музей Лувр и галерея Уффици во Флоренции даже обвинили владельцев в нарушении прав. Они требуют, чтобы компания удалила репродукции произведений, оригиналы которых находятся в экспозиции этих учреждений.

Представитель Лувра сообщил, что его адвокаты связались с Pornhub и он ожидает, что работы будут удалены "сразу". А представитель Уффици заявил, что по итальянским законодательством музей должны предоставлять право на использование произведений искусства из собственных экспозиций. А галерея такого разрешения точно не давала.

В общем, оба музея уверены, что порносайт использует произведения из их экспозиции для собственной рекламы и не имеет светлой цели продвижения искусства.