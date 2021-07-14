Представитель немецкой компании заявил, что этот шаг имеет целью заставить всех пассажиров чувствовать себя удобно, в том числе и тех, кто не идентифицирует себя как мужчину или женщину. Теперь пассажиров, например, будут приветствовать словами "Доброе утро" или обращаться к ним "Дорогие гости".

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Экипажам предлагается выбрать приветствие, которое будет охватывать всех пассажиров, – сказал он.

Отмечается, что новая политика, реализация которой будет осуществляться постепенно, распространяется на немецкий Lufthansa, а также на швейцарские, австрийские, брюссельские авиакомпании группы и авиакомпанию Eurowings.

Компания утверждает, что нововведение является ответом на "дискуссию, что справедливо продолжается в обществе" о небинарной гендерной идентификации.

Что известно об авиакомпании Lufthansa

Крупнейшая немецкая авиакомпания, национальный авиаперевозчик Германии и крупнейшая авиакомпания Европы, как по количеству самолетов, так и по количеству перевезенных пассажиров.

По данным Википедии, "Люфтганза "занимает четвертое место в мире по объемам перевозок пассажиров, выполняет рейсы по 18-ти внутренним и 203 международным маршрутам. В общем регулярные рейсы выполняются в 78 стран по всему миру. Включая подразделения, флот компании состоит из 710 самолетов, и по этому показателю она занимает 2 место в мире.

Отметим, ранее авиакомпания Wizz Air заявила, что планирует снизить стоимость билетов. Владелец авиаперевозчика отметил, что после длительного пандемического "застоя" рынок переполнен предложениями.

Кроме того, авиакомпания Turkish Airlines вернула бортовое питание на все рейсы из Украины. Это произошло в рамках очередного этапа по возврату докарантинного уровня сервиса.