Об уникальном месте в TikTok рассказала контент мейкер nastya_rymets.

Где искать локацию?

Речь идет о Лысой горе в парке "Знесиння". Найти нужную точку с первого раза может быть не так просто, ведь территория парка большая. Во время поездки автор сначала не понимала, куда именно ехать, поэтому спросила дорогу у прохожих. Ориентиром стала табличка "Гора Лева".

Как выглядят виды с горы: смотреть видео

Прогулка не ограничивается только подъемом на гору. На территории есть лес, парковые зоны и спортивная площадка, поэтому здесь можно провести больше времени, гуляя по разным частям локации. До самой вершины идти далеко не придется.

Подъем занимает примерно 5 – 10 минут, поэтому для вечерней прогулки не нужно готовиться к длительному походу. После короткого подъема появляется возможность остановиться на вершине и понаблюдать за вечерним небом.

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Вечером здесь собирается немало людей, однако это не создает ощущения суеты. Наоборот, место сохраняет спокойную и уютную атмосферу. Поэтому, пока во Львове стоит теплая погода, Лысую гору можно добавить к вариантам для вечерней прогулки и встретить здесь закат.

Где находится парк "Знесиння": смотреть на картах