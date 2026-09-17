Про унікальне місце у тіктоці розповіла контент-мейкерка nastya_rymets.

Де шукати локацію?

Йдеться про Лису гору у парку "Знесіння". Знайти потрібну точку з першого разу може бути не так просто, адже територія парку велика. Під час поїздки авторка спочатку не розуміла, куди саме прямувати, тому запитали дорогу у людей. Орієнтиром стала табличка "Гора Лева".

Як виглядають краєвиди з гори: дивитись відео

Прогулянка не обмежується лише самим підйомом на гору. На території є ліс, паркові зони та спортивний майданчик, тож тут можна провести більше часу, гуляючи різними частинами локації. До самої вершини далеко йти не доведеться.

Підйом займає приблизно 5 – 10 хвилин, тому для вечірньої прогулянки не потрібно готуватися до тривалого походу. Після короткого підйому відкривається можливість зупинитися на вершині та поспостерігати за вечірнім небом.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Ввечері тут збирається чимало людей, однак це не створює відчуття метушні. Навпаки, місце зберігає спокійну та затишну атмосферу. Тож поки у Львові тримається тепла погода, Лису гору можна додати до варіантів для вечірньої прогулянки та зустріти тут захід сонця.

Де розташований парк "Знесіння": дивитись на картах