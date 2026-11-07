Не в Париже и не в Риме: лучший ресторан мира находится в тихой деревне

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Самую высокую оценку в рейтинге 50 лучших ресторанов мира получил ресторан в тихой испанской деревне, расположенный вдали от привычных туристических маршрутов.

Что известно о лучшем ресторане мира?

Лучший ресторан мира спрятался в баскской деревне на севере Испании, о которой туристы никогда даже не слышали. Тихая деревня Акспе расположена в живописной долине у подножия скалистой горы Анбото. В деревне есть традиционные баскские каменные дома, расположенные среди зеленых лугов, и царит атмосфера спокойствия. Но самой интересной достопримечательностью Акспе является ресторан Asador Etxebarri шеф-повара Виктора Аргинсониса, который был признан лучшим рестораном мира в 2026 году.

Интерьер заведения скромен, а в меню – 14 блюд. Шеф-повар обожает готовить блюда на огне и именно так создает изысканные кулинарные композиции. Повара настолько искусно используют гриль, что даже из самых простых продуктов получаются настоящие шедевры.

Вот так выглядит лучший ресторан мира / Фото Sergi Roura

Что еще за рестораны попали в рейтинг?

Вторым лучшим рестораном мира признали Gaggan в Бангкоке, Таиланд. Здесь готовят блюда индийской кухни с французскими, тайскими и японскими влияниями. Изюминкой ресторана является театрализованная подача блюд. Например, здесь посетителей поощряют есть руками или даже вылизывать тарелку.

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Замыкает тройку лидеров ресторан Alchemist в столице Дании Копенгагене. Это уникальное заведение вообще расположено в промышленном районе на окраине города, однако за неприметным фасадом туристов ждет настоящее шоу. Здесь гостям предлагают 50 так называемых "впечатлений", разделенных на несколько актов. В течение нескольких часов посетители знакомятся с различными локациями, видами искусства и необычными ремеслами, а при этом им предлагают попробовать блюда изысканной кухни. Ресторан не раз входил в различные мировые рейтинги и имеет две звезды Мишлен.

Ресторан Alchemist в Копенгагене / Фото Alchemist

К слову, в десятку лучших ресторанов мира вошли сразу два заведения в Копенгагене. Помимо Alchemist, в частности, в рейтинг попал ресторан скандинавской кухни Kadeau. Он занял 8-е место.

В топ-10 также вошли мадридский ресторан DiverXO, славящийся авангардной кухней, и элегантный парижский Plénitude.

Этот рейтинг доказывает, что ради по-настоящему выдающейся гастрономии иногда стоит отклониться от популярных туристических маршрутов. Лучшие рестораны мира можно найти не только в больших столицах, но и в небольших городках и деревнях, о которых путешественники раньше, возможно, даже не слышали. Поэтому следующее гастрономическое путешествие вполне может привести туристов в неожиданный уголок мира.