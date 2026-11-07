Не в Парижі чи Римі: найкращий ресторан світу розташований у тихому селі

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Найвищу оцінку у рейтингу 50 найкращих ресторанів світу отримав ресторан у тихому селі Іспанії, який розташований далеко від звичних туристичних маршрутів.

Що відомо про найкращий ресторан світу?

Найкращий ресторан світу заховався у баскському селі на півночі Іспанії, про яке туристи ніколи навіть не чули. Тихе село Акспе лежить у мальовничій долині біля підніжжя скелястої гори Анбото. У селі є традиційні баскські кам'яні будинки, які розташовані серед зелених лугів, й атмосфера спокою. Та найцікавішою локацією Акспе є ресторан Asador Etxebarri шеф-кухаря Віктора Аргінсоніса, який визнали найкращим рестораном світу у 2026 році.

Інтер'єр закладу скромний, а в меню є 14 страв. Шеф-кухар обожнює готувати страви на вогні і саме так створює вишукані кулінарні композиції. Кухарі настільки майстерно використовують гриль, що навіть з найпростіших продуктів виходять справжні шедеври.

Ось так виглядає найкращий ресторан світу / Фото Sergi Roura

Які ще ресторани потрапили до рейтингу?

Другим найкращим рестораном світу визнали Gaggan у Бангкоку, Таїланд. Тут готують страви індійської кухні з французькими, тайськими та японськими впливами. Родзинкою ресторану є театралізована подача страв. Наприклад, тут відвідувачів заохочуючи їсти руками або навіть вилизувати тарілку.

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Замикає трійку лідерів ресторан Alchemist у столиці Данії Копенгагені. Цей унікальний заклад взагалі розташований у промисловому районі на околицях міста, однак за непримітним фасадом на туристів чекає справжнє шоу. Тут гостям пропонують 50 так званих "вражень", розділених на кілька актів. Упродовж кількох годин відвідувачі знайомляться з різними локаціями, видами мистецтва та незвичайними ремеслами і при цьому дають куштувати страви вишуканої кухні. Ресторан не раз входив у різні світові рейтинг та має дві зірки Мішлен.

Ресторан Alchemist у Копенгагені / Фото Alchemist

До слова, у десятку найкращих ресторанів світу увійшли одразу два заклади у Копенгагені. Окрім Alchemist, зокрема, у рейтинг потрапив ресторан скандинавської кухні Kadeau. Він посів 8-ме місце.

Серед топ-10 були також мадридський ресторан DiverXO, який славиться авангардною кухнею, та елегантний паризький Plénitude.

Цей рейтинг доводить, що заради справді видатної гастрономії іноді варто відхилитися від популярних туристичних маршрутів. Найкращі ресторани світу можна знайти не лише у великих столицях, а й у невеликих містечках та селах, про які мандрівники могли раніше навіть не чути. Тож наступна гастрономічна подорож цілком може привести туристів у несподіваний куточок світу.