Не на Мальдивах: как выглядит лучший пляж мира с бирюзовой водой
- Остров Исла-Пасион признан лучшим пляжем мира в 2026 году, благодаря белоснежному песку, бирюзовой воде и доступности только на лодке.
- Исла-Пасион привлекает коралловыми рифами, местами гнездования морских черепах, и является популярным направлением для однодневных поездок с Плайя-дель-Кармен.
В мире есть пляж с белоснежным песком и прозрачной бирюзовой водой, настолько идеальный, что кажется нереальным. Именно таким в 2026 году признали остров Исла-Пасион вблизи Косумеля в Мексике.
Особенностью этого уголка Карибского бассейна является то, что добраться до него можно только на лодке, пишет Express. Путешественники называют это место безупречным для отдыха.
Чем особенный остров Исла-Пасион?
Остров привлекает чистыми песчаными берегами, кристально прозрачной водой и пальмами, которые создают картинку как из туристического буклета. В водах можно увидеть скатов, а сама акватория подходит для снорклинга, прогулок на лодке или каяке.
Он известен заповедными коралловыми рифами и местами гнездования морских черепах. Это популярное направление для однодневных поездок с Плайя-дель-Кармен, а от Косумеля сюда плыть всего около 10 минут.
Самый лучший период для путешествий – с ноября по апрель, когда погода теплая и комфортная. Из-за удаленности посетителям необходимо бронировать дневной тур, но впечатления того стоят.
Один из туристов отметил, что поездка прекрасно подходит для семейного отдыха. Здесь все хорошо организовано, на острове много еды и напитков, а также чистая инфраструктура.
Какие пляжи входят в десятку лучших в 2026 году?
- Исла Пасион – Косумель, Мексика;
- Элафониси – Крит, Греция;
- Лагуна Балос – Кисамос, Греция;
- Игл-Бич – Аруба;
- Praia da Falésia – Алгарве, Португалия;
- Банановый пляж – Ко-Хе, Таиланд;
- La Jolla Cove – Калифорния, США;
- Ла Пелоза – Сардиния, Италия;
- Менли-Бич – Сидней, Австралия;
- Пляж Боулдерс – Саймонс-Таун, Южная Африка.
Для многих путешественников именно пляж становится главной причиной путешествия. Исла-Пасион вблизи Косумеля в Мексике получил первенство благодаря отзывам миллионов туристов со всего мира.
Какая страна является идеальной для морского отпуска?
Португалия предлагает разнообразный отдых: пляжи Алгарве, скалистые берега Мадейры и велосипедные маршруты по долине Дору, пишет Daily Mail. Туристы могут наслаждаться как активным, так и спокойным отдыхом, включая дегустацию вина и прогулки по историческим городам.
Частые вопросы
Почему остров Исла-Пасион считается особенным?
Остров Исла-Пасион привлекает туристов чистыми песчаными берегами, кристально прозрачной водой и пальмами, которые создают вид как из туристического буклета. Кроме того, он известен заповедными коралловыми рифами и местами гнездования морских черепах.
Когда лучше всего посещать остров Исла-Пасион?
Лучший период для посещения острова Исла-Пасион – с ноября по апрель, когда погода теплая и комфортная. Посетителям рекомендуют бронировать дневной тур заблаговременно из-за удаленности острова.
Какие еще популярные пляжи входят в список лучших в 2026 году?
В список лучших пляжей в 2026 году входят такие места, как Элафониси на Крите, Лагуна Балос в Кисамосе, Игл-Бич на Арубе, Praia da Falésia в Алгарве, Банановый пляж на Ко-Хе, La Jolla Cove в Калифорнии, Ла Пелоза на Сардинии, Менли-Бич в Сиднее и Пляж Боулдерс в Саймонс-Тауне.