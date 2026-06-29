Самое долгожданное солнечное затмение 2026 года: куда поехать, чтобы увидеть его во всей красе

Редкие астрономические явления ежегодно собирают тысячи людей со всего мира. Уже этим летом один из европейских городов станет одним из лучших мест для наблюдения за самым ожидаемым небесным событием года.

Испания готовится к уникальной серии солнечных затмений, а уже летом 2026 года Валенсия станет одним из лучших мест для наблюдения за полным затмением. Город уже организует специальные мероприятия, готовит обзорные площадки и напоминает о правилах безопасного наблюдения.

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Валенсия станет одним из лучших мест для наблюдения за полным солнечным затмением 2026 года

Как сообщает National Geographic, полное солнечное затмение состоится 12 августа 2026 года. Это будет первое из трёх затмений, которые пройдут над Испанией в течение трёх лет подряд. Валенсия окажется на пути полной фазы затмения, поэтому именно здесь явление можно будет увидеть во всей красе. Полная фаза продлится примерно от 60 до 70 секунд, а именно с 20:32 до 20:33. Частичное затмение можно будет наблюдать с 19:38 до 21:01, непосредственно во время захода солнца.

Полное солнечное затмение – это не просто зрелище. Это один из немногих моментов, когда природа "выключает" Солнце настолько, чтобы мы могли увидеть то, что обычно остается невидимым,

– отмечает астроном Европейского космического агентства Педро Гарсия Ларио.

Валенсия станет одним из лучших мест для наблюдения за полным солнечным затмением в 2026 году / фото Canva

Астроном также подчеркивает, что в 2026, 2027 и 2028 годах Испания станет местом двух полных и одного кольцевого солнечного затмения. Подобная последовательность является чрезвычайно редкой. После этого следующее подобное явление, видимое с территории материковой Испании, произойдет только в 2053 году.

Специальные мероприятия и лучшие места для наблюдения

Для наблюдения за затмением рекомендуется выбирать открытые места с хорошим обзором западного горизонта и минимальным световым загрязнением. Среди рекомендуемых локаций: городские парки, смотровые площадки, возвышенности и крыши зданий. К мероприятию также присоединяются местные отели.

В частности, Luna de Valencia в отеле Puerta Serranos готовит специальный пакет с тематическим коктейлем и закусками, Grand Hotel Centenari организует коктейльную вечеринку с диджеем, а с террасы отеля Palacio Vallier также можно будет наблюдать затмение. Альтернативой городским локациям станет наблюдение с моря.

Компания Alfa Náutica предлагает частные яхтенные туры с сертифицированными очками для наблюдения за затмением, а Mundo Marino организует более доступные прогулки на катамаране. Тем, кто хочет совместить астрономию с местным колоритом, рекомендуют природный парк Альбуфера, где можно наблюдать затмение во время прогулки на традиционной деревянной лодке.

В то же время популярные пляжи Мальварроса и Патакона не подходят для наблюдения, поскольку не обеспечивают достаточного обзора западного горизонта. Официальными площадками для хорошего наблюдения стали: пляж Пусоль и заповедник тёмного неба Арас-де-лос-Ольмос.

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Как безопасно наблюдать за затмением?

Специалисты подчеркивают, что смотреть на Солнце без специальной защиты опасно. Рекомендуется использовать только сертифицированные очки, соответствующие стандарту ISO 12312-2, на протяжении всей частичной фазы затмения. Обычные солнцезащитные очки, сварочные маски или рентгеновская пленка не обеспечивают надлежащей защиты.

Для наблюдения за Солнцем используйте только сертифицированные очки / фото Canva

Также специальными солнечными фильтрами должны быть оснащены телескопы, бинокли и фотоаппараты. Взгляд на Солнце без надлежащей защиты может вызвать необратимое повреждение сетчатки, а именно солнечную ретинопатию, которая способна привести к постоянной потере центрального зрения!