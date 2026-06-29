Іспанія готується до унікальної серії сонячних затемнень, а вже влітку 2026 року Валенсія стане одним із найкращих місць для спостереження за повним затемненням. Місто вже організовує спеціальні заходи, готує оглядові локації та нагадує про правила безпечного спостереження.

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Валенсія стане одним із найкращих місць для спостереження за повним сонячним затемненням 2026 року

Як повідомляє National Geographic, повне сонячне затемнення відбудеться 12 серпня 2026 року. Це буде перше з трьох затемнень, які пройдуть над Іспанією протягом трьох років поспіль. Валенсія опиниться на шляху повної фази затемнення, тому саме тут явище можна буде побачити у всій красі. Повна фаза триватиме приблизно від 60 до 70 секунд, а саме з 20:32 до 20:33. Часткове затемнення можна буде спостерігати з 19:38 до 21:01, безпосередньо під час заходу сонця.

Повне сонячне затемнення – це не просто видовище. Це один із небагатьох моментів, коли природа "вимикає" Сонце настільки, щоб ми могли побачити те, що зазвичай залишається невидимим,

– зазначає астроном Європейського космічного агентства Педро Гарсії Ларіо.

Валенсія стане одним із найкращих місць для спостереження за повним сонячним затемненням у 2026 році / фото Canva

Астроном також наголошує, що у 2026, 2027 та 2028 роках Іспанія прийматиме два повних та одне кільцеве сонячне затемнення. Подібна послідовність є надзвичайно рідкісною. Після цього наступне подібне явище, видиме з території материкової Іспанії, відбудеться лише 2053 року.

Спеціальні заходи та найкращі місця для спостереження

Для перегляду затемнення радять обирати відкриті місця з хорошим оглядом західного горизонту та мінімальним світловим забрудненням. Серед рекомендованих локацій: міські парки, оглядові майданчики, підвищення та дахи будівель. До події також долучаються місцеві готелі.

Зокрема Luna de Valencia у готелі Puerta Serranos готує спеціальний пакет із тематичним коктейлем і закусками, Grand Hotel Centenari організовує коктейльну вечірку з діджеєм, а з тераси готелю Palacio Vallier також можна буде спостерігати затемнення. Альтернативою міським локаціям стане перегляд із моря.

Компанія Alfa Náutica пропонує приватні яхтові тури із сертифікованими окулярами для затемнення, тоді як Mundo Marino організовує доступніші прогулянки катамараном. Для охочих поєднати астрономію з місцевим колоритом рекомендують природний парк Альбуфера, де можна спостерігати затемнення під час прогулянки традиційним дерев'яним човном.

Водночас популярні пляжі Мальварроса та Патакона не підходять для спостереження, оскільки не мають достатнього огляду західного горизонту. Офіційними майданчиками для хорошого спостерігання стали: пляж Пусоль та заповідник темного неба Арас-де-лос-Ольмос.

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Як безпечно спостерігати за затемненням?

Фахівці наголошують, що дивитися на Сонце без спеціального захисту небезпечно. Рекомендують використовувати лише сертифіковані окуляри зі стандартом ISO 12312-2 протягом усієї часткової фази затемнення. Звичайні сонцезахисні окуляри, зварювальні маски чи рентгенівська плівка не забезпечують належного захисту.

Для спостереженням за сонцем використовуйте лише сертифіковані окуляри / фото Canva

Також спеціальними сонячними фільтрами мають бути обладнані телескопи, біноклі та фотоапарати. Погляд на Сонце без належного захисту може спричинити незворотне пошкодження сітківки, а саме сонячну ретинопатію, яка здатна призвести до постійної втрати центрального зору!