Самый удобный и солнечный город Европы для летних путешествий

До лета осталось совсем мало, поэтому самое время планировать летний отдых. Чтобы помочь вам выбрать направление, мы расскажем ниже о лучшем варианте для путешествий, рекомендованном экспертами.

Все хотят путешествовать, и есть направления, которые идеально подходят именно для летнего отдыха. Так, какой европейский город возглавил этот рейтинг? Поможет разобраться нам в этом Express.

Какой европейский город является лучшим для летнего отпуска?

На первом месте оказалась Валенсия в Испании – солнечный и культурный город, который легко исследовать пешком. Здесь очень легко передвигаться, а также город получил высокие оценки за медицинскую помощь и зеленые зоны.

Отдых в Валенсии: смотреть видео

В среднем в Валенсии 343 часа солнечного света в месяц. Весна – идеальный период для путешествия: в марте и апреле температура днем достигает 19 – 21 градус тепла, что делает прогулки приятными и не слишком жаркими.

Самый старый район города, Ciutat Vella, насчитывает более 2000 лет истории. Большинство зданий выполнены в готическом и мавританском стиле, с богатой каменной резьбой и красивыми мозаиками. Одним из самых впечатляющих зданий является Mercat Central – самый большой продуктовый рынок в Европе. Здесь множество замечательных мест, где можно попробовать тапасы, выпить бокал вина или попробовать традиционную валенсийскую паэлью. Местные не осудят тех, кто пропускает улиток на паэлье – главное наслаждаться вкусом.

Хотя Валенсия больше подходит для городских прогулок, здесь есть и красивые пляжи с разной атмосферой. Например, Playa del Cabañal близко к центру города – живой пляж с золотым песком, прозрачной водой, многочисленными ресторанами морепродуктов и барами на набережной. Пляж Playa El Saler окружен сосновыми лесами, с мягкими дюнами, ведущими к побережью. Здесь атмосфера намного спокойнее, чем в городских районах.

Mercat Central / Visit Valencia

Валенсия богата не только историей, но и современными сооружениями. Комплекс Ciudad de las Artes y las Ciencias включает в себя аквариум Oceanogràfic València, IMAX-кинотеатр, планетарий и музей науки. Уникальные здания созданы в форме, например, скелета кита или человеческого глаза. Вечером можно посетить Palau de les Arts Reina Sofía в комплексе, где проходят концерты, опера, балет и выступления местных музыкантов.

В Валенсии официальными являются два языка: валенсийский, который является родным для местной общины, и испанский, официальный язык всей Испании, рассказывает Palladium Hotel Group. Если вы ими не владеете, не волнуйтесь: большинство работников в сфере гостеприимства разговаривают на популярных международных языках: английском, французском, немецком и итальянском.

Однако полезно запомнить несколько простых фраз на испанском или валенсийском: это не только проявление уважения к местным, но и значительно облегчит передвижение по городу во время путешествия

