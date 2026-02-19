Самый удобный и солнечный город Европы для летних путешествий
- Валенсия в Испании признана лучшим городом Европы для летнего отпуска, благодаря легкости передвижения, высокому качеству медицинской помощи и зеленым зонам.
- Город известен своими историческими районами, современными архитектурными комплексами, такими как Ciudad de las Artes y las Ciencias, и разнообразными пляжами с разной атмосферой.
До лета осталось совсем мало, поэтому самое время планировать летний отдых. Чтобы помочь вам выбрать направление, мы расскажем ниже о лучшем варианте для путешествий, рекомендованном экспертами.
Все хотят путешествовать, и есть направления, которые идеально подходят именно для летнего отдыха. Так, какой европейский город возглавил этот рейтинг? Поможет разобраться нам в этом Express.
Смотрите также "Новая Майорка", где цены в 2 раза ниже: какое направление набирает популярность среди туристов
Какой европейский город является лучшим для летнего отпуска?
На первом месте оказалась Валенсия в Испании – солнечный и культурный город, который легко исследовать пешком. Здесь очень легко передвигаться, а также город получил высокие оценки за медицинскую помощь и зеленые зоны.
Отдых в Валенсии: смотреть видео
В среднем в Валенсии 343 часа солнечного света в месяц. Весна – идеальный период для путешествия: в марте и апреле температура днем достигает 19 – 21 градус тепла, что делает прогулки приятными и не слишком жаркими.
Самый старый район города, Ciutat Vella, насчитывает более 2000 лет истории. Большинство зданий выполнены в готическом и мавританском стиле, с богатой каменной резьбой и красивыми мозаиками. Одним из самых впечатляющих зданий является Mercat Central – самый большой продуктовый рынок в Европе. Здесь множество замечательных мест, где можно попробовать тапасы, выпить бокал вина или попробовать традиционную валенсийскую паэлью. Местные не осудят тех, кто пропускает улиток на паэлье – главное наслаждаться вкусом.
Хотя Валенсия больше подходит для городских прогулок, здесь есть и красивые пляжи с разной атмосферой. Например, Playa del Cabañal близко к центру города – живой пляж с золотым песком, прозрачной водой, многочисленными ресторанами морепродуктов и барами на набережной. Пляж Playa El Saler окружен сосновыми лесами, с мягкими дюнами, ведущими к побережью. Здесь атмосфера намного спокойнее, чем в городских районах.
Смотрите также Какая страна является идеальной для морского отпуска на любой вкус
Mercat Central / Visit Valencia
Валенсия богата не только историей, но и современными сооружениями. Комплекс Ciudad de las Artes y las Ciencias включает в себя аквариум Oceanogràfic València, IMAX-кинотеатр, планетарий и музей науки. Уникальные здания созданы в форме, например, скелета кита или человеческого глаза. Вечером можно посетить Palau de les Arts Reina Sofía в комплексе, где проходят концерты, опера, балет и выступления местных музыкантов.
В Валенсии официальными являются два языка: валенсийский, который является родным для местной общины, и испанский, официальный язык всей Испании, рассказывает Palladium Hotel Group. Если вы ими не владеете, не волнуйтесь: большинство работников в сфере гостеприимства разговаривают на популярных международных языках: английском, французском, немецком и итальянском.
Однако полезно запомнить несколько простых фраз на испанском или валенсийском: это не только проявление уважения к местным, но и значительно облегчит передвижение по городу во время путешествия
Какие есть классные локации в Испании для туристов?
Узнайте о 5 самых красивых мест Испании, о которых вы даже не слышали. Например, El Canon Rojo – это природный каньон с красными скалистыми стенами, который расположен возле города Теруэль. Это место напоминает американский Гранд Каньон, и при этом здесь совсем нет туристов.
Или же, где в Испании идеальная погода почти круглый год. Речь идет об Альмерии, расположенной в автономном сообществе Андалусия. Согласно последним исследованиям, Альмерия заняла первое место среди испанских городов. Она набрала 92,17 балла, опередив все остальные локации.
Частые вопросы
Какой европейский город считается лучшим для летнего отпуска?
На первом месте оказалась Валенсия в Испании – солнечный и культурный город, который легко исследовать пешком. Здесь очень легко передвигаться, а также город получил высокие оценки за медицинскую помощь и зеленые зоны.
Почему Валенсия является привлекательным местом для туристов?
Валенсия богата историей с такими местами, как старейший район Ciutat Vella, а также современными сооружениями, как комплекс Ciudad de las Artes y las Ciencias. Здесь также есть красивые пляжи, в частности Playa del Cabañal и Playa El Saler, которые привлекают разнообразной атмосферой.
На каких языках говорят в Валенсии, и нужно ли знать их туристам?
В Валенсии официальными являются два языка: валенсийский и испанский. Большинство работников в сфере гостеприимства говорят на популярных международных языках, таких как английский, французский, немецкий и итальянский. Однако полезно запомнить несколько простых фраз на испанском или валенсийском – это не только проявление уважения к местным, но и значительно облегчит передвижение по городу во время путешествия.