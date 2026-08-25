Ресурс Firebird Tours проанализировал 100 стран и составил рейтинг тех, которые лучше всего подойдут для туристов-пенсионеров со всего мира.

Какие страны лучше всего подходят для туристов-пенсионеров?

На первом месте оказалась Япония. Здесь почти 30% населения старше 65 лет, поэтому местная инфраструктура и в целом ритм жизни учитывают потребности пожилых людей. Страна получила высокие оценки по нескольким критериям: качеству медицинской системы, удобству передвижения, доступности культурных объектов и условиям для комфортного пребывания туристов старшего возраста.

Кроме того, в Японии много культурных и исторических достопримечательностей, которые особенно заинтересуют туристов, планирующих более спокойное путешествие.

В Японии много пенсионеров, поэтому инфраструктура приспособлена к их потребностям / Фото Depositphotos

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При анализе стран исследователи учитывали также уровень безопасности, удобство для пеших прогулок, наличие льгот на транспорт, скидки на посещение музеев и количество культурных достопримечательностей.

После Японии в рейтинге оказались:

Германия,

Испания,

Словения,

Швейцария,

Австрия,

Дания,

Финляндия,

Нидерланды,

Канада,

Италия,

Чехия.

Интересно, что самые большие скидки на транспорт, которые распространяются не только на пожилых граждан страны, но и на туристов, предлагает Дания. Здесь пенсионеры могут покупать билеты со скидкой до 70%. В Японии, Португалии и США скидки на транспорт для пенсионеров составляют 90 – 100%, но они не распространяются на иностранцев.

И хотя у украинских пенсионеров нет такой возможности путешествовать, как у европейских, но если она все-таки есть, то стоит обратить внимание именно на эти направления. Так путешествие станет максимально комфортным и насыщенным впечатлениями.