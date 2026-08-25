Ресурс Firebird Tours проаналізував 100 країн і склав рейтинг з тих, які найкраще підійдуть для туристів-пенсіонерів з усього світу.
Які країни найкращі для туристів-пенсіонерів?
На першому місці опинилася Японія. Тут майже 30% населення вже старші за 65 років, а тому місцева інфраструктура і загалом ритм життя враховують потреби людей старшого віку. Країна отримала високі бали за кількома критеріями: якістю медичної системи; зручністю пересування; доступністю культурних об'єктів та умовами для комфортного перебування туристів старшого віку.
Крім того, Японія має багато культурних та історичних локацій, які особливо зацікавлять туристів, які планують спокійнішу подорож.
У Японії багато пенсіонерів, тому інфраструктура пристосована до них / Фото Depositphotos
Під час аналізу країн дослідники враховували також рівень безпеки, зручність для піших прогулянок, наявність пільг на транспорт, знижки на відвідування музеїв та кількість культурних пам'яток.
Після Японії у рейтингу опинилися:
- Німеччина,
- Іспанія,
- Словенія,
- Швейцарія,
- Австрія,
- Данія,
- Фінляндія,
- Нідерланди,
- Канада,
- Італія,
- Чехія.
Цікаво, що найбільші знижки на транспорт, які стосуються не лише громадян країни літнього віку, а й туристів, має Данія. Тут пенсіонери можуть купувати квитки на проїзд зі знижкою до 70%. У Японії, Португалії і США знижки на транспорт для пенсіонерів становлять 90 – 100%, але вони не діють для іноземців.
І хоча українські пенсіонери не мають такої можливості подорожувати, як європейські, та якщо вона все-таки є, тоді варто придивитися саме до цих напрямків. Так мандрівка стане максимально комфортною і насиченою враженнями.